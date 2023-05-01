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EYT emeklilik başvuru sonucu takip ekranı | e-Devlet ile EYT sonuçları nasıl sorgulanır, açıklandı mı? İşte emeklilik sonuçları bilgisi

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#EYT Sonuçları Sorgulama#Eyt Başvuru Takip Ekranı#Eyt Emeklilik Sonuçları Nasıl Öğrenilir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 22:53

EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı için e-Devlet ekranı yoğun ilgi görüyor. 8.9.1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanan vatandaşlar başvuru işlemlerini mart ayının ilk haftasından itibaren sürdürüyor. EYT başvurusunun ardından emeklilik sonuçları e-Devlet üzerinden ya da SMS ile öğreniliyor. Prim gün sayıları, hizmet yılları, gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, varsa hizmet birleştirmeleri, varsa prim borçları olup olmadığı gibi detaylar EYT emeklilik sonuçları için SGK tarafından değerlendiriliyor. Peki, EYT emeklilik başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, açıklandı mı? İşte, EYT emeklilik başvuru sonuçları sorgulama takip ekranı hakkında bilgiler.

1/5EYT emeklilik başvuru sonucu takip ekranı | e-Devlet ile EYT sonuçları nasıl sorgulanır, açıklandı mı İşte emeklilik sonuçları bilgisi

Emeklilik sonuçları nasıl öğrenilir, sorusu son gelişmelerle takip ediliyor. Uzun yıllardır beklenen EYT yasasının 3 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve e-Devlet başvuruları başlamıştı. Vatandaşlar EYT başvuruları sonrası emeklilik sonuçları sorgulama işlemlerine yöneldi. EYT sonuçları için başvurularını yapanlara bilgi yazısı ve SMS gönderiliyor ve bu işlemler e-Devlet EYT sonucu sorgulama ekranından takip ediliyor. İşte, EYT emeklilik sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/5SGK EYT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SGK EYT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

EYT emeklilik başvurusu taleplerini alan personelin yoğun mesaisi sürüyor. EYT kapsamında 2 milyon 250 bin sigortalının emeklilik başvurusu yapmasının beklendiği SGK müdürlüklerinde rakam 1.5 milyona yaklaştı. 

EYT sonuçları için dosya takibi aşağıdaki alana tıklayarak, bu ekran üzerinden takip edilebilecek.

3/5EYT BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR

EYT BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekli maaşının bağlandığını e-Devlet "Emekli Aylık Bilgisi" uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca maaş bağlandıktan sonra telefona SMS bildirimi de gelecektir.

EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan köşesinde EYT başvuru sonuçları hakkında şunları ifade etti;

Başvuranların; prim gün sayıları, hizmet yılları, gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, varsa hizmet birleştirmeleri, varsa prim borçları olup olmadığı gibi detaylara bakılıyor. Ve her başvuran için bunlara tek tek bakılıyor. Tüm şartlar yerine getirilmişse ve EYT’den emekli olunmaya hak kazanılmışsa; kişiye bir tahsis numarası veriliyor. Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve SMS gönderiliyor ki, bu işlemleri e-Devlet üzerinden takip edebiliyorsunuz.

5/5EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi 28 Şubat Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti ve 3 Mart Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasında hiçbir engel kalmadı. EYT başvuru sürecine de böylece start verilmiş oldu. Milyonlarca kişi e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

EYT başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Şartlara uyan vatandaşların e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına “emekli” ya da “gelir” yazması gerekiyor. Ardından da “Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.

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