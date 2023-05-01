EYT emeklilik başvuru sonucu takip ekranı | e-Devlet ile EYT sonuçları nasıl sorgulanır, açıklandı mı? İşte emeklilik sonuçları bilgisi

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan köşesinde EYT başvuru sonuçları hakkında şunları ifade etti;



Başvuranların; prim gün sayıları, hizmet yılları, gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, varsa hizmet birleştirmeleri, varsa prim borçları olup olmadığı gibi detaylara bakılıyor. Ve her başvuran için bunlara tek tek bakılıyor. Tüm şartlar yerine getirilmişse ve EYT’den emekli olunmaya hak kazanılmışsa; kişiye bir tahsis numarası veriliyor. Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve SMS gönderiliyor ki, bu işlemleri e-Devlet üzerinden takip edebiliyorsunuz.