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Eurovison ne zaman? 2024 Eurovison hangi ülkede, yarı final ne zaman hangi kanaldan yayınlanacak? İşte merak edilen ayrıntılar

Güncelleme Tarihi:

#Eurovision#2024#Yarışma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 11:19

Eurovision 2024 heyecanı başlıyor. Eurovision 2024 heyecanını takip etmek isteyenler "Eurovison ne zaman? 2024 Eurovison hangi ülkede, yarı final ne zaman hangi kanaldan yayınlanacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edilen ayrıntılar belli oldu. İşte Eurovision 2024'le ilgili merak edilen ayrıntılar...

1/3Eurovison ne zaman 2024 Eurovison hangi ülkede, yarı final ne zaman hangi kanaldan yayınlanacak İşte merak edilen ayrıntılar

Eurovision hangi kanalda? Eurovision saat kaçta ne zaman başlayacak? Bu yıl ki Eurovision heyecanını takip etmek isteyen müzik tutkunları bu soruların cevabını araştırıyor. Sorgulanan ayrıntılar belli oldu. Peki, Eurovision ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen ayrıntılar...

2/3EURUOVISION HANGİ ÜLKEDE, NE ZAMAN BAŞLAYACAK

EURUOVISION HANGİ ÜLKEDE, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Yarışma, İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek. Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışma, 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final halinde gerçekleşecek. 11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.

Yarışma, 1992 ve 2013 yıllarından sonra üçüncü kez Malmö kentinde yapılacak. Öte yandan en son 2016 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan yarışma, yedinci kez İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveç'ten Loreen, “Tattoo” şarkısıyla kazanmıştı.

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3/3EUROVISION SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

EUROVISION SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eurovision yarı finali bugün yani 7 Mayıs saat 21.00'de başlayacak. Yarışma Türkiye'de herhangi bir kanalda yayınlanmayacak.

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#Eurovision#2024#Yarışma

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