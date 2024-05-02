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Eurovision 2024 ne zaman, hangi tarihte? Sertab Erener yeniden “Everyway That I Can”i seslendirecek!

Güncelleme Tarihi:

#Eurovision 2024#Sertab Erener#Everyway That I Can
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 16:45

İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek Eurovision 2024 heyecanlı bekleyiş başladı. Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışmada bir de sürpriz olacak. 2003 yılında Eurovision’da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, Eurovision 2024’te bir kez daha “Everyway That I Can”i seslendirecek! Sertab Erener, Eurovision davetini aldığı andan beri sıkı bir hazırlık sürecinde olduğunu belirtti. Peki, Eurovision 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

1/5Eurovision 2024 ne zaman, hangi tarihte Sertab Erener yeniden “Everyway That I Can”i seslendirecek

Eurovision 2024 için heyecanlı bekleyiş başladı. Eurovision 2024 yarı finalinde daha önce birincilik kazanan kadın sanatçılar misafir olacak. 2003 yılında Eurovision’da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener de yarışmada “Everyway That I Can”i seslendirecek! Eurovision 2024 ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar...

2/5SERTAB ERENER YENİDEN “EVERYWAY THAT I CAN”İ SESLENDİRECEK

SERTAB ERENER YENİDEN “EVERYWAY THAT I CAN”İ SESLENDİRECEK!

2003 yılında Eurovision’da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision Müzik Yarışması sahnesinde yer almaya hazırlanıyor.

İsveç’in Malmö şehrinde gerçekleşecek yarışmada eski Eurovision yıldızları da yarı finallerde şarkı söyleyecek. Yarışmanın 7 Mayıs’taki birinci yarı finalinin konuğu İsveç’in ünlü pop yıldızı Benjamin Ingrosso olacak.

9 Mayıs Perşembe akşamındaki ikinci yarı finale ise daha önce Eurovision’da birincilik kazanan kadın sanatçılar misafir olacak. Gecede Sertab Erener, “Everyway That I Can” şarkısını seslendirecek. 2005’te Yunanistan’a birinciliği getiren Helena Paparizou “My Number One” ve 1999’da İsveç’i birinci yapan Charlotte Perrelli ise “Take Me to Your Heaven” şarkısıyla sahnede yer alacak.

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3/5EUROVISION 2024 NE ZAMAN

EUROVISION 2024 NE ZAMAN?

2024 Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Yarışma, İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek. Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışma, 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final halinde gerçekleşecek. 11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.

Yarışma, 1992 ve 2013 yıllarından sonra üçüncü kez Malmö kentinde yapılacak. Öte yandan en son 2016 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan yarışma, yedinci kez İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveç'ten Loreen, “Tattoo” şarkısıyla kazanmıştı.

4/5EVERYWAY THAT I CAN’İN FARKLI VERSİYONU

EVERYWAY THAT I CAN’İN FARKLI VERSİYONU

Sertab Erener, Eurovision davetini aldığı andan beri sıkı bir hazırlık sürecinde olduğunu belirtti. Sanatçı, “Everyway That I Can” şarkısının daha önce duyulmamış bir versiyonunu bu geceye özel Malmö Arena’da söyleyecek. Yarışmanın yabancı hayranları sosyal medya hesaplarından Sertab Erener’i yeniden sahnede görecekleri için çok heyecanlı olduklarını yorumlarda dile getirdi ve şu notları yazdılar: “Türkiye’yi Eurovision’da yeniden görmek çok güzel olacak. Kraliçe geri dönüyor.”

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5/5Eurovision 2024 ne zaman, hangi tarihte Sertab Erener yeniden “Everyway That I Can”i seslendirecek
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#Eurovision 2024#Sertab Erener#Everyway That I Can

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