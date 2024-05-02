×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Bağkur 7200 prim gün sayısı 2024 son durum | Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000'den düştü mü? BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

Güncelleme Tarihi:

#Bağ-Kur 7200 Prim#Esnafa Erken Emeklilik#Bağkur 7200 Prim Sayısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 17:55

Bağ-Kur 7200 prim sayısı son durum... Bağkur 7200 günden emeklilik ile ilgili gelişmeler gündemde takip ediliyor. Esnafa erken emeklilik müjdesi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Bağkur 7200 prim gün sayısı gelişmeleri de bu doğrultuda merak edilmeye başlandı. Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı yasalaştı mı? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruya, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz.” dedi. Bu kapsamda 7200'ü tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olacak. İşte Bağkur 7200 prim son durum gelişmeleri!

1/7Bağkur 7200 prim gün sayısı 2024 son durum | Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000den düştü mü BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi

Son dönemde gündemde yer alan konulardan birisi de Bağkur 7200 prim sayısı oldu. Binlerce esnaf, 5 yıl erken emekli olabilme fırsatı ile ilgili yapılan tüm açıklamaları dikkatle takip ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Bağ-Kur 7200 prim düzenlemesinin ne zaman geleceği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, BAĞ-KUR prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürüleceğini söyledi. Işıkhan, Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Bağkur 7200 prim sayısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, Bağ-Kur 7200 prim sayısı yasalaştı mı, ne zaman çıkacak? İşte esnafa erken emeklilik müjdesin son durum...

2/7BAĞKUR 7200 PRİM SON DURUM GELİŞMELERİ

BAĞKUR 7200 PRİM SON DURUM GELİŞMELERİ

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, Bağkur prim eşitleme düzenlemesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük esnafı da desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat, esnafın finansman desteğinin geri ödeme oranının ise yüzde 99'un üzerinde olduğunu kaydetti.

EN SON HABERLER

3/7BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz.” ifadelerine yer verdi.

4/7ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

EN SON HABERLER

5/7BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

6/75 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

EN SON HABERLER

7/7Bağkur 7200 prim gün sayısı 2024 son durum | Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000den düştü mü BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bağ-Kur 7200 Prim#Esnafa Erken Emeklilik#Bağkur 7200 Prim Sayısı

EN SON HABERLER