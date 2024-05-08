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Engelliler Haftası ne zaman 2024? Dünya Engelliler Haftası sözleri ve mesajları

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#Engelliler Haftası#Engelliler Haftası Ne Zaman#Engelliler Haftası Sözleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 17:39

Dünya Engelliler Haftası bu yıl da etkinlikler, anlamlı sözler ve mesajlarla farkındalığı artırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan Engelliler Haftası boyunca engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Peki, Engelliler Haftası 2024 ne zaman? İşte Dünya Engelliler Haftası sözleri ve mesajları...

1/3Engelliler Haftası ne zaman 2024 Dünya Engelliler Haftası sözleri ve mesajları

Dünya Engelliler Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası sözler ve paylaşılan mesajlarla kutlanıyor. Peki, Engelliler haftası ne zaman? İşte, 2024 Engelliler Haftası sözleri...

2/3ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanıyor. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir.

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3/3ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ VE MESAJLARI

ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ VE MESAJLARI

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler...

Fark yaratmak istiyorsanız onların farkında olmanız ve eksik gibi davranmamanız yeterli olacaktır.

Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.

Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler...

Fark yaratmak istiyorsanız onların farkında olmanız ve eksik gibi davranmamanız yeterli olacaktır.

Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.

Bütün engelleri birlikte aşacağımız engellilerimizin engelliler haftası kutlu olsun.

Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun.

Bugünü kutlamak değilde onları anlamak farkında olma günü olmalı engel yeterki kalplerde olmasın bütün engeller aşılmak içindir.

Onlara engel olan en çok da biziz. Onların ise yürekleri, düşleri her türlü engeli aşacak seviyede. Ve ben o kadar güzel bir mesleğe sahibim ki, onların düşlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorum. Engelleri beraber aşacağız.

Engelleri kaldıralım. Unutmayalım, Unutturmayalım... İşitme engelli çocuklarımızı duymazdan gelmeyiniz.

 

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