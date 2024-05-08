Engelliler Haftası ne zaman 2024? Dünya Engelliler Haftası sözleri ve mesajları

ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ VE MESAJLARI

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler...

Fark yaratmak istiyorsanız onların farkında olmanız ve eksik gibi davranmamanız yeterli olacaktır.

Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.

Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler...

Fark yaratmak istiyorsanız onların farkında olmanız ve eksik gibi davranmamanız yeterli olacaktır.

Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.

Bütün engelleri birlikte aşacağımız engellilerimizin engelliler haftası kutlu olsun.

Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun.

Bugünü kutlamak değilde onları anlamak farkında olma günü olmalı engel yeterki kalplerde olmasın bütün engeller aşılmak içindir.

Onlara engel olan en çok da biziz. Onların ise yürekleri, düşleri her türlü engeli aşacak seviyede. Ve ben o kadar güzel bir mesleğe sahibim ki, onların düşlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorum. Engelleri beraber aşacağız.

Engelleri kaldıralım. Unutmayalım, Unutturmayalım... İşitme engelli çocuklarımızı duymazdan gelmeyiniz.