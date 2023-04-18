Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB takvimi ile belli oldu! 3 bin 500 engelli öğretmen tercih sonucu sorgulama!

Güncelleme Tarihi:

#Engelli Öğretmen Atama Sonuçları#Meb Engelli Öğretmen Alımı#Engelli Öğretmen Tercih Sonucu Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 21:11

3 bin 500 engelli öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından öğretmen ataması için 2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alanlar 3-7 Nisan'da başvuru işlemleri tamamlandı. Ön başvurusu olumlu olan adaylar tercih başvurularını ise 12-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdi. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İkinci aşamada tercih başvurularını yapan adayların gözü kulağı şimdi 2023 engelli öğretmen ataması sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, 3 bin 500 engelli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, engelli öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı ve sonuçların açıklanacağı tarih hakkında bilgiler.

1/4Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 MEB takvimi ile belli oldu 3 bin 500 engelli öğretmen tercih sonucu sorgulama

Engelli öğretmen ataması tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı son gelişmelerle takip ediliyor. 45 bin öğretmen ataması için süreç devam ederken gözler engelli öğretmen atamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını bildirmişti. 2020 veya 2022'de düzenlenen EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabileceği engelli öğretmen tercih başvuruları ise 15 Nisan'da tamamlandı. Tercih işlemlerinin değerlendirilmesinin ardından engelli öğretmen atama sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.

2/4ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih başvuruları 12 Nisan-15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Atama sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde yapılacak törenle ilan edilecek.

Göreve başlama tarihi ise 1 Eylül 2023 olacak.

3/4ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır.

EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, 25 Nisan tarihinde Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

4/4Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Engelli Öğretmen Atama Sonuçları#Meb Engelli Öğretmen Alımı#Engelli Öğretmen Tercih Sonucu Sorgulama