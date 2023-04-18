Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB takvimi ile belli oldu! 3 bin 500 engelli öğretmen tercih sonucu sorgulama!

Engelli öğretmen ataması tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı son gelişmelerle takip ediliyor. 45 bin öğretmen ataması için süreç devam ederken gözler engelli öğretmen atamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını bildirmişti. 2020 veya 2022'de düzenlenen EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabileceği engelli öğretmen tercih başvuruları ise 15 Nisan'da tamamlandı. Tercih işlemlerinin değerlendirilmesinin ardından engelli öğretmen atama sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.