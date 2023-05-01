Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Gözler memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammında!

Enflasyon farkı, emekli ve memur maaş zammı için belirleyici olacak. Bu nedenle gözler TÜİK tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon oranına çevrildi. Zam oranları da açıklanan rakamlara göre şekillenecek. Peki 4 aylık enflasyon zammı belli oldu mu? Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak?