Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Gözler memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammında!

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Son 6 aylık enflasyon oranları memur maaşlarına doğrudan etki edecek. Memurlar yeni yılda yüzde 8 toplu sözleşme zammı aldı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranları toplu sözleşmeyi aşması durumunda memurlar enflasyon farkı alacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı. 3 aylık enflasyon toplamda 12,52 olurken memurların toplu sözleşmesini geçti. Böylelikle memurlar şimdiden % 4,52 oranında zam almayı hak etti.