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Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Gözler memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammında!

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#Enflasyon Farkı#TÜİK#Emekli Maaşı Zammı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 17:25

4 aylık enflasyon farkı, memur ve emekliler için yapılacak Temmu zam oranınının belirlenmesinde etkili olacak. Açıklanacak rakamlarla enflasyon farkı da netleşecek. Memur ve emekli maaşılarına Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam uygulanıyor. Nisan ayı rakamları da önümüzdeki günlerde netleşecek. Peki enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

1/3Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu Gözler memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammında

Enflasyon farkı, emekli ve memur maaş zammı için belirleyici olacak. Bu nedenle gözler TÜİK tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon oranına çevrildi. Zam oranları da açıklanan rakamlara göre şekillenecek. Peki 4 aylık enflasyon zammı belli oldu mu? Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak?

2/3ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Buna göre de 4 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

3/33 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Son 6 aylık enflasyon oranları memur maaşlarına doğrudan etki edecek. Memurlar yeni yılda yüzde 8 toplu sözleşme zammı aldı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranları toplu sözleşmeyi aşması durumunda memurlar enflasyon farkı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı. 3 aylık enflasyon toplamda 12,52 olurken memurların toplu sözleşmesini geçti. Böylelikle memurlar şimdiden % 4,52 oranında zam almayı hak etti.

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#Enflasyon Farkı#TÜİK#Emekli Maaşı Zammı