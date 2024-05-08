×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

EMEKLİ PROMOSYON 2024 MAYIS: En yüksek hangi banka veriyor? Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat emekli promosyon 2024 kampanyaları

Güncelleme Tarihi:

#Emekli Promosyonu Veren Bankalar#Emekli Promosyonu#Emekli Promosyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 12:49

Emekli banka promosyonu 2024 Mayıs ayı kampanyaları merak ediliyor. Emekli promosyon 2024 en yüksek hangi banka veriyor? sorusu maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekliye banka promosyonu yarışı, kamu bankalarında belirlenen miktarın ardından özel bankalara da yansımaya başladı. Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Son haftalarda kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyon yarışına dahil olunca emekli kapma savaşları kızıştı. Bazı bankalar, aylıklarını taşıyan emeklilere verdikleri promosyon ödemelerinin yanında bir de 3 bin TL’ye kadar ek promosyon alternatifleri sunmaya başladı. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar Ziraat Bankası, AkBank, HalkBank emekli banka promosyonu 2024!

1/9EMEKLİ PROMOSYON 2024 MAYIS: En yüksek hangi banka veriyor Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat emekli promosyon 2024 kampanyaları

Emekli banka promosyonu 2024 Mayıs ayıyla birlikte yeniden gündeme geldi.  Emekli olmaya hak kazananlar ya da bankalarla yaptıkları anlaşma sona eren emekliler, maaşlarının yatması karşılığında bankalardan promosyon alabiliyorlar. Diğer yandan SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, emekli promosyonu veren bankalar açıklandı. Peki, emekli promosyon 2024 en yüksek hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapı Kredi, HalkBank emekli promosyon kampanyası ne kadar, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? İşte, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve emekli promosyon 2024 kampanyaları..

2/9ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

-Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası, emekli aylığı 10 bin TL’ye kadar olanlara 5 bin TL; aylığı 10 bin- 15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL; aylığı 15 bin-20 bin TL arasında olanlara 10 bin TL ve aylığı 20 bin TL ve daha fazla olanlara 12 bin TL promosyon ödemesi yapıyor.

EN SON HABERLER

3/9GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

-Garanti BBVA, emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL promosyon verirken; aylığı 10 bin-15 bin TL arasında olan emeklilere 10 bin TL; aylığı 15 bin-20 bin TL arasında olan emeklilere 12 bin 500 TL ve aylığı 20 bin TL ve üstünde olan emeklilere 15 bin TL promosyon veriyor.

4/9YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

-Yapı Kredi, bir aylık net geliri 9 bin 999 TL’ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL promosyon verirken; net geliri 10 bin-14 bin 499 TL arasında olanlara 10 bin TL; net geliri 15 bin TL-19 bin 999 TL arasında olanlara 12 bin 500 TL ve net geliri 20 bin TL’nin üzerinde olanlara da 15 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

EN SON HABERLER

5/9EMEKLİ PROMOSYON 2024 MAYIS: En yüksek hangi banka veriyor Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat emekli promosyon 2024 kampanyaları

Yapı Kredi ayrıca, promosyon ödemesine ek olarak üçer kez ayrı ayrı 1000’er TL’lik ek nakit ödülü de veriyor ve böylece 3 bin TL’lik ek ödeme de yapılmış oluyor. Bu ek ödemeleri alabilmek için de taahhütnamenin imzalanmasından sonraki 60 gün içinde ‘iki yeni fatura ödeme talimatının verilmesi’, ‘bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması’ ve ‘Yapı Kredi Mobil uygulamasını aktif kullanmaya başlamak’ gibi şartlar aranıyor.

6/9AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

-Akbank, emekli maaşını Akbank’tan alanlara 15 bin TL’ ye varan promosyon, buna ek olarak 2 bin 500 TL’lik chip-para ile birlikte toplamda 17 bin 500 TL ödeme yaptığını duyurdu. Emekli aylığı 0 - 9 bin 999 TL aralığında olanlara 5 bin TL promosyon ve 1.250 TL de ek promosyon, toplamda 6 bin 250 TL’lik ödeme yapılırken; emekli aylığı 10 bin-14 bin 999 TL olanlara 8 bin TL’lik promosyon ve 2 bin TL’lik de ek promosyonla birlikte toplamda 10 bin TL’lik ödeme yapılıyor. Banka, emekli aylığı 15 bin TL-19 bin 999 TL arasında olanlara 10 bin TL promosyon ve 2 bin 500 liralık ek promosyon olmak üzere toplamda 12 bin 500 TL’lik ödeme yaparken; aylığı 20 bin TL ve üzerinde olanlara ise 12 bin TL promosyon ve 3 bin liralık promosyonla birlikte toplamda 15 bin lira ödeme yaptığını duyurdu.

EN SON HABERLER

7/9HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

-Halkbank, emekli aylığı 10 bin-14 bin 999,99 TL arasındaki emeklilere 8 bin TL; aylığı 15 bin-19 bin 999,99 TL arasında olanlara 10 bin TL; 20 bin TL ve üzerinde olanlara ise 12 bin TL promosyon veriyor.

8/9DENİZBANK

DENİZBANK

-Denizbank, maaşı 9 bin 999 TL’ye kadar olan emeklilere 5 bin TL; 10 bin-14 bin 999 TL arası maaş alanlara 8 bin TL; 15 bin-19 bin 999 TL arası maaş alanlara 10 bin TL ve 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon veriyor.

 

EN SON HABERLER

9/9EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresine girerek banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden ‘Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği’ adımları takip edilerek de yapılabiliyor.

Promosyon tutarı artınca talebin de yoğun olduğunu duyuran bankalar da, maaşını taşımak isteyen emeklilere, bu işlemi şubeye gidip sıraya girmeden, mobil bankacılık üzerinden ya da ilgili bankanın internet sitesi üzerinden tek tuşla hızlı bir şekilde yapmalarını öneriyor. Yapılması gereken ise, emeklilerin, telefonlarına ilgili bankanın uygulamasını indirdikten sonra sırasıyla Başvurular - Emekli Maaş İşlemleri - Promosyon Durumu - Yenile adımlarını takip etmesi...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emekli Promosyonu Veren Bankalar#Emekli Promosyonu#Emekli Promosyon

EN SON HABERLER