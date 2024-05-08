EMEKLİ PROMOSYON 2024 MAYIS: En yüksek hangi banka veriyor? Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat emekli promosyon 2024 kampanyaları

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresine girerek banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden ‘Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği’ adımları takip edilerek de yapılabiliyor.
Promosyon tutarı artınca talebin de yoğun olduğunu duyuran bankalar da, maaşını taşımak isteyen emeklilere, bu işlemi şubeye gidip sıraya girmeden, mobil bankacılık üzerinden ya da ilgili bankanın internet sitesi üzerinden tek tuşla hızlı bir şekilde yapmalarını öneriyor. Yapılması gereken ise, emeklilerin, telefonlarına ilgili bankanın uygulamasını indirdikten sonra sırasıyla Başvurular - Emekli Maaş İşlemleri - Promosyon Durumu - Yenile adımlarını takip etmesi...