EMEKLİ PROMOSYON 2024 MAYIS: En yüksek hangi banka veriyor? Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat emekli promosyon 2024 kampanyaları

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

-Akbank, emekli maaşını Akbank’tan alanlara 15 bin TL’ ye varan promosyon, buna ek olarak 2 bin 500 TL’lik chip-para ile birlikte toplamda 17 bin 500 TL ödeme yaptığını duyurdu. Emekli aylığı 0 - 9 bin 999 TL aralığında olanlara 5 bin TL promosyon ve 1.250 TL de ek promosyon, toplamda 6 bin 250 TL’lik ödeme yapılırken; emekli aylığı 10 bin-14 bin 999 TL olanlara 8 bin TL’lik promosyon ve 2 bin TL’lik de ek promosyonla birlikte toplamda 10 bin TL’lik ödeme yapılıyor. Banka, emekli aylığı 15 bin TL-19 bin 999 TL arasında olanlara 10 bin TL promosyon ve 2 bin 500 liralık ek promosyon olmak üzere toplamda 12 bin 500 TL’lik ödeme yaparken; aylığı 20 bin TL ve üzerinde olanlara ise 12 bin TL promosyon ve 3 bin liralık promosyonla birlikte toplamda 15 bin lira ödeme yaptığını duyurdu.