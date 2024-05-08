MEMUR ZAMMI İŞÇİDEN DÜŞÜK OLACAK

İşçi, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Açıklanan 2024 dört aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleştiğine göre emeklilerin zam oranı şimdilik yüzde 18.72 oldu. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 25 olacağı üzerinden hareketle, işçi, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. Temmuz ayında maaşlarda yeni bir düzenleme yapılmazsa memur emeklilerinin maaş zamları, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammından düşük kalacak. Ama tahminim, memur emeklilerinin maaş zamları da işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarına eşitlenecektir, yani yüzde 25 olacaktır ki, bu da 5 puanlık bir iyileştirme anlamına gelir.