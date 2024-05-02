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EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA (2024 TEMMUZ) || Temmuz ayında SSK, Bağkur kök maaşlar artacak mı, ne kadar olacak? Gözler 4 aylık enflasyon farkında!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 18:18

Emekli kök maaşı, 4 aylık enflasyon farkıyla gündeme geldi. SGK 4A, 4B, 4C emeklileri her sene Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere iki defa zam alıyorlar. 2024 Ocak ayında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri yüzde 49.25 zam aldı. TÜİK tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon rakamları emekli aylığında da belirleyici oluyor. Nisan ayıyla beraber 4 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Emekli maaşına yapılan artışlar enflasyon oranına göre belirleniyor. Ayrıca emekli aylıklarına yapılan zamlar kök maaşları da etkileyecek. Peki 4 aylık enflasyon farkı ne oldu? Temmuz ayında SSK, Bağkur kök maaşlar artacak mı, ne kadar olacak? İşte emekli kök maaşı tahmini oran hesaplamaları...

1/11EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA (2024 TEMMUZ) || Temmuz ayında SSK, Bağkur kök maaşlar artacak mı, ne kadar olacak Gözler 4 aylık enflasyon farkında

Emekli kök maaşı hesaplamaları, emeklilerin gündeminde yer alıyor. TÜİK enflasyon rakamlarını kamuoyuyla her ay belirlenen günlerde paylaşıyor. Oluşan enflasyon farkı da emekli aylığı zammında belirleyici role sahip. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri periyodik olarak emekli aylıklarına Ocak ve Temmuz aylarında artış yapılıyor. 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zam oranı da belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, 4 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam kök maaşları da etkileyecek. Yeni dönemde yapılacak zam oranı merak ediliyor. Peki memur emekli maaş zammı enflasyon farkı yüzde kaç? 2024 Temmuz ayında kök maaşlar artacak mı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

2/112024 TEMMUZ EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU || EMEKLİ KÖK AYLIĞI NE KADAR OLACAK

2024 TEMMUZ EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU || EMEKLİ KÖK AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2024 enflasyon rakamlarını 3 Nisan Cuma günü saat 10.00’da kamuoyu ile paylaşacak. Böylece 4 aylık enflasyon farkı netleşecek.

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3/11EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA (2024 TEMMUZ) || Temmuz ayında SSK, Bağkur kök maaşlar artacak mı, ne kadar olacak Gözler 4 aylık enflasyon farkında

Ocak, Şubat, Mart ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Mayıs, Haziran aylarının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte de emeklilere verilecek zam oranı da netleşmiş olacak.

4/113 AYLIK ENFLASYON FARKI KÖK MAAŞ ZAMMI

3 AYLIK ENFLASYON FARKI KÖK MAAŞ ZAMMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşlarını 10 bin liraya yükseltileceğini açıklamış ve yılbaşından itibaren en düşük emekli aylığı 10 bin lira olmuştu.

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5/11EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA (2024 TEMMUZ) || Temmuz ayında SSK, Bağkur kök maaşlar artacak mı, ne kadar olacak Gözler 4 aylık enflasyon farkında

Ancak emekliler 10 bin liranın altında kök maaşa sahip oldukları için açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte kök maaşlarında da artış yaşanıyor.

6/11EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA (2024 TEMMUZ) || Temmuz ayında SSK, Bağkur kök maaşlar artacak mı, ne kadar olacak Gözler 4 aylık enflasyon farkında

Mart ayı enflasyon verilerine göre iki aylık olarak kök maaşa yansıyacak kümülatif artış yüzde 15.05 oldu. Bu orana Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylık enflasyon verilerinin kümülatif toplamı eklendiğinde Temmuz ayında kök maaşların ne olacağı belli olacak.

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7/11SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

10 bin lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

8/11EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA (2024 TEMMUZ) || Temmuz ayında SSK, Bağkur kök maaşlar artacak mı, ne kadar olacak Gözler 4 aylık enflasyon farkında

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

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9/11EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA (2024 TEMMUZ) || Temmuz ayında SSK, Bağkur kök maaşlar artacak mı, ne kadar olacak Gözler 4 aylık enflasyon farkında

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

10/11EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA (2024 TEMMUZ) || Temmuz ayında SSK, Bağkur kök maaşlar artacak mı, ne kadar olacak Gözler 4 aylık enflasyon farkında

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

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11/11EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA (2024 TEMMUZ) || Temmuz ayında SSK, Bağkur kök maaşlar artacak mı, ne kadar olacak Gözler 4 aylık enflasyon farkında

Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.

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