EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA (2024 TEMMUZ) || Temmuz ayında SSK, Bağkur kök maaşlar artacak mı, ne kadar olacak? Gözler 4 aylık enflasyon farkında!

Emekli kök maaşı hesaplamaları, emeklilerin gündeminde yer alıyor. TÜİK enflasyon rakamlarını kamuoyuyla her ay belirlenen günlerde paylaşıyor. Oluşan enflasyon farkı da emekli aylığı zammında belirleyici role sahip. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri periyodik olarak emekli aylıklarına Ocak ve Temmuz aylarında artış yapılıyor. 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zam oranı da belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, 4 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam kök maaşları da etkileyecek. Yeni dönemde yapılacak zam oranı merak ediliyor. Peki memur emekli maaş zammı enflasyon farkı yüzde kaç? 2024 Temmuz ayında kök maaşlar artacak mı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...