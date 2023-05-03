DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 3 MAYIS 2023 || İŞKUR DSİ 908 sürekli işçi alımı kura sonucu ile asil ve yedek PDF isim listesi nereden ve nasıl öğrenilir?

DSİ 908 sürekli işçi alımı sonuçları kura çekilişiyle belli olacak. Alımlar için gerçekleştirilecek kuralarla asıl ve yedek adaylar noter huzurunda belirlenecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacak. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri belirlenen süre içerisinde teslim etmeyen adayların yerine yedek listeden adayların atamaları gerçekleştirilecek.