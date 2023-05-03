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DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 3 MAYIS 2023 || İŞKUR DSİ 908 sürekli işçi alımı kura sonucu ile asil ve yedek PDF isim listesi nereden ve nasıl öğrenilir?

Güncelleme Tarihi:

#DSİ İşçi Alımı Kura Çekimi#DSİ İŞKUR#Devlet Su İşleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 12:05

DSİ İŞKUR işçi alımı kura çekim sonuçları ile PDF asil ve yedek isim listesi araştırılıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu ve başvurular İŞKUR üzerinden 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Yapılacak alımlar herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile yapılacak. DSİ işçi alımı kura çekilişiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday belirlenecek. Peki DSİ işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

1/3DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 3 MAYIS 2023 || İŞKUR DSİ 908 sürekli işçi alımı kura sonucu ile asil ve yedek PDF isim listesi nereden ve nasıl öğrenilir

DSİ 908 sürekli işçi alımı sonuçları kura çekilişiyle belli olacak. Alımlar için gerçekleştirilecek kuralarla asıl ve yedek adaylar noter huzurunda belirlenecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacak. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri belirlenen süre içerisinde teslim etmeyen adayların yerine yedek listeden adayların atamaları gerçekleştirilecek.

2/3DSİ İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023

DSİ İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023

DSİ 908 sürekli işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

3/3DSİ KURA ÇEKİMİ SONUCU (ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ) NASIL ÖĞRENİLİR

DSİ KURA ÇEKİMİ SONUCU (ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ) NASIL ÖĞRENİLİR?

DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Kura sonuçlarının da bugün belli olması bekleniyor.

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#DSİ İşçi Alımı Kura Çekimi#DSİ İŞKUR#Devlet Su İşleri