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CUMA MESAJLARI RESİMLİ 3 MAYIS 2024 (En güzel cuma akşamı sözleri) | Hayırlı Cumalar dileklerine alternatif yeni, dualı, hadisli, ayetli, farklı, yazılı cuma mesajları! Sevdiklerinize anlamlı cuma günü mesajlarını iletin...

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Mesajları 2024#Cuma Sözleri#Resimli Cuma Mesajları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 01:12

Cuma mesajları yazılı, ayetli ve resimli seçeneklerle bu hafta da cuma gününü taçlandırıyor. Müslümanların bayram günü olan cuma günü anlamlı ve en güzel cuma mesajlarıyla kutlanacak. Cuma akşamından sevdiklerine bu özel günün geldiğini haber vermek isteyenler en güzel ve anlamlı cuma sözlerini tercih edecek. 3 Mayıs cuma gününde, sevdiklerine cuma sözleriyle mesajlarını iletmek isteyip, duygularını cümlelere dökmekte zorlananlar için anlamlı, yeni ve farklı cuma mesajlarını listeledik... Hayırlı Cumalar yada Cumanız Mübarek Olsun gibi dileklere alternatif, kısa, uzun, değişik, cuma mesajlarını sizler de yakınlarınıza iletebilirsiniz. Dualı, hareketli, farklı, ayetli ve hiç duyulmamış cuma mesajları da alternatifler arasında yer alıyor. İşte, hem görsel hem yazılı seçeneklerin yer aldığı, Whatsapp, SMS, Facebook ve Twitter'dan sevdiklerinize iletebileceğiniz resimli cuma mesajları ve sözleri...

1/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ 3 MAYIS 2024 (En güzel cuma akşamı sözleri) | Hayırlı Cumalar dileklerine alternatif yeni, dualı, hadisli, ayetli, farklı, yazılı cuma mesajları Sevdiklerinize anlamlı cuma günü mesajlarını iletin...

Resimli cuma mesajları 2024 yılının en güzel alternatifleriyle bu hafta da Müslümanlar arasında sevgi bağlarının kuvvetlenmesine vesile oluyor. Müslümanların bir araya geldikleri ve cemaatle haftalık ibadetlerini ifa ettikleri önemli bir gün olan cuma gününde, farklı, duygulu, yazılı cuma mesajları Whatsapp, SMS, Facebook gönderilerinde yer bulacak. “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma gün" olarak Peygamberimiz (s.a.s.) tarafından beyan edilen cuma günü kutlama mesajları ve tebrik sözlerinden, sizler de kendinize uygun olanı seçebilirsiniz... İşte, 3 Mayıs'a özel, değişik, kısa, farklı, anlamlı, yeni cuma mesajları ve cuma akşamı sözleri.

2/10ANLAMLI CUMA MESAJLARI 2024

ANLAMLI CUMA MESAJLARI 2024

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.

İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur;Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü”minin kardeşine gıyabında ettiği dua” Hayırlı Cumalar

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3/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ 3 MAYIS 2024 (En güzel cuma akşamı sözleri) | Hayırlı Cumalar dileklerine alternatif yeni, dualı, hadisli, ayetli, farklı, yazılı cuma mesajları Sevdiklerinize anlamlı cuma günü mesajlarını iletin...

Binlerce çiçek var, gül başka, milyonlarca insan var ama dost başka, milyarlarca gün var ama Cumalar başka, Cumamız mübarek olsun.

Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Ey Allah'ım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

İmkanım yoktu deme, kendine doğruyu söyle; üşendim de, tembellik ettim de, yapmak içimden gelmedi de, hiç değilse yattım de. Ne dersen de ama imkanım yoktu deme… Unutma; İman en büyük imkandır. İmanı olanın, imkanı tükenmez. Hayırlı, nurlu cumalar. Cumamız mübarek olsun.

4/10DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah’ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Allah’ım! Sen bize tuba ağacının gölgesinde, Kevser havuzunun başında, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte muhabbet etmeyi nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

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5/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ 3 MAYIS 2024 (En güzel cuma akşamı sözleri) | Hayırlı Cumalar dileklerine alternatif yeni, dualı, hadisli, ayetli, farklı, yazılı cuma mesajları Sevdiklerinize anlamlı cuma günü mesajlarını iletin...

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Lailahe illallah üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradan'a sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Mübarek cuma günü, tüm hayırlara vesile olsun inşallah! Kıldığımız namazlar, ettiğimiz duaların kabul olması dileğiyle! Hayırlı Cumalar.Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...

6/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ 3 MAYIS 2024 (En güzel cuma akşamı sözleri) | Hayırlı Cumalar dileklerine alternatif yeni, dualı, hadisli, ayetli, farklı, yazılı cuma mesajları Sevdiklerinize anlamlı cuma günü mesajlarını iletin...

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbim… Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah....

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar….

Allah’ım hamd Sanadır. Salatın, övdüğün ve seçtiğin kulun ve Resulün Muhammed’e ve Onun pak aline, ashabına olsun. Bize bu büyük Cuma gününde alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulüne salat ve selam ederek, katından bağışlanma ve kurtuluş ümit etmeyi nasip et. Cumanız mübarek olsun.

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7/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ 3 MAYIS 2024 (En güzel cuma akşamı sözleri) | Hayırlı Cumalar dileklerine alternatif yeni, dualı, hadisli, ayetli, farklı, yazılı cuma mesajları Sevdiklerinize anlamlı cuma günü mesajlarını iletin...

Allah’ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte “AF" diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.

Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

Ey Rabbim… Sen’den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

”Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan Sensin.” Al-i İmran Suresi -8-

8/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ 3 MAYIS 2024 (En güzel cuma akşamı sözleri) | Hayırlı Cumalar dileklerine alternatif yeni, dualı, hadisli, ayetli, farklı, yazılı cuma mesajları Sevdiklerinize anlamlı cuma günü mesajlarını iletin...

Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri. (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar…

Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna. Cumanız Mübarek Olsun.

Allah’ım bizi bize bırakıp şeytanın ve nefsimizin elinde oyuncak eyleme. Bizi Rızanı kazanıp, Cennette Cemalini görenlerden eyle. (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar…

Allah’ım! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni SENDEN Başkasına YALVARTMA. (amin) Hayırlı Nur’lu Cuma‘lar.

Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna. Cumanız Mübarek Olsun.

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9/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ 3 MAYIS 2024 (En güzel cuma akşamı sözleri) | Hayırlı Cumalar dileklerine alternatif yeni, dualı, hadisli, ayetli, farklı, yazılı cuma mesajları Sevdiklerinize anlamlı cuma günü mesajlarını iletin...

Ya Resullullah! Aman yarabbi ya Rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Allah’ım, nerede kin varsa, oraya sevgi götürme gücünü ver bize. Allah’ım, nerede darılma varsa, oraya barış götürme gücünü ver bize. Allah’ım, nerede inkar varsa, oraya iman götürme gücünü ver bize. Allah’ım, nerede umutsuzluk varsa, oraya umut götürme gücünü ver bize. Allah’ım, nerede karanlık varsa, oraya aydınlık götürme gücünü ver bize. Hayırlı nurlu, bereketli cumalar.

10/10CUMA MESAJLARI RESİMLİ 3 MAYIS 2024 (En güzel cuma akşamı sözleri) | Hayırlı Cumalar dileklerine alternatif yeni, dualı, hadisli, ayetli, farklı, yazılı cuma mesajları Sevdiklerinize anlamlı cuma günü mesajlarını iletin...

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz(Cuma suresi 9-10)

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