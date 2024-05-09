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CUMA HUTBESİ PDF METNİ VE KONUSU 10 MAYIS 2024 | Diyanet cuma hutbesi konusunu yayınladı: 'Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir'

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#Cuma Hutbesi#Diyanet#Cuma Hutbesi Konusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 19:03

Cuma hutbesi konusu ve PDF metni 10 Mayıs 2024 konusu ve metni yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden paylaşılan bu haftaki cuma hutbesinde; vakıfların birlik ve beraberliği pekiştirildiği, milletleri ayakta tutan kurumlar olduğu vurgulanarak, "İslam dininde vakıf her daim teşvik edilmiş, bu hayır kurumlarına öncü ve destek olanlar övülmüştür. Bu hakikatin idrakinde olan ecdadımız, camiler, medreseler, hastaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler ve çeşmeler inşa etmiştir." ifadeleri yer aldı. Türkiye'nin 81 ilinde cuma namazı öncesi okunacak olan cuma hutbesi 10 Mayıs 2024 konusu ve PDF metninin tamamı Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden indirilebilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir? İşte, 10 Mayıs cuma hutbesi metni ve konusu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5CUMA HUTBESİ PDF METNİ VE KONUSU 10 MAYIS 2024 | Diyanet cuma hutbesi konusunu yayınladı: Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir

10 Mayıs cuma hutbesi PDF metni ve konusu Diyanet tarafından yayınlandı. Vatandaşların ibadetlerini idrak edeceği cuma günü öncesi yayınlanan cuma hutbesinin konusu ve metni dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden paylaşıldı. Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir" olarak belirlendi. Cuma hutbesinde, "Ülkemizde iyiliğin hizmetkârı olan nice hayır kurumundan biri de Türkiye Diyanet Vakfı’dır. Vakfımız, yaklaşık yarım asırdır “Kardeşlik Sınır Tanımaz” şiarıyla iyiliği yeryüzüne hâkim kılmak için çaba sarf etmektedir." denildi. İşte, 10 Mayıs cuma hutbesi konusu ve metni.

2/5MEDENİYETİMİZ, VAKIF MEDENİYETİDİR

MEDENİYETİMİZ, VAKIF MEDENİYETİDİR

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam’ın insanlığa hediye ettiği müesseselerden biri de vakıftır. Vakıf, sahip olduğumuz nimetleri sadece Allah rızası için insanların ve bütün yaratılmışların istifadesine sunmaktır. Vakıf, Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği imkânları cennet anahtarı yapabilmenin yollarından biridir. Vakıf, ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.’ anlayışına dayalı bir iyilik hareketidir. Kesintisi olmayan bir hayır çeşmesidir.

Aziz Müminler!

Vakıflar, milletleri ayakta tutan kurumlardandır. Vakıflar, birlik ve beraberliği pekiştirirler. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi erdemleri ayakta tutarlar. Güvenli ve huzurlu bir toplum inşa ederler. Vakıflar, varlık âlemindeki şefkat ve merhamet tohumlarını yeşertirler. İlim ve irfanın, kültür ve sanatın gelişip yaygınlaşmasına katkı sunarlar. Zengin ile fakir arasında hayır ve iyilik köprüleri kurarlar. Adaletin, hakkın, hakkaniyetin ve insanca yaşamayı temin edecek bir medeniyetin yeryüzüne hâkim olmasına vesile olurlar.

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3/5CUMA HUTBESİ PDF METNİ VE KONUSU 10 MAYIS 2024 | Diyanet cuma hutbesi konusunu yayınladı: Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir

Değerli Müslümanlar!

İslam dininde vakıf her daim teşvik edilmiş, bu hayır kurumlarına öncü ve destek olanlar övülmüştür. Bu hakikatin idrakinde olan ecdadımız, camiler, medreseler, hastaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler ve çeşmeler inşa etmiştir. Geçmişten günümüze kurulan vakıflar, kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin, öksüzlerin ve yaşlıların sığınağı olmuştur. İhtiyaç sahiplerine, derdi ve sıkıntısı olanlara umut, evlenecek gençlere yuva olmuştur. Tarihimizde vakıf kültürü o kadar önemsenmiştir ki, göçmen kuşlar için bile vakıflar kurulmuştur.

Kıymetli Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: “İnsanoğlu ebediyete irtihal ettiği zaman amel defteri kapanır. Şu üç kişinin defteri ise kapanmaz ve bunlara sevap yazılmaya devam eder. Ardında sadaka-i câriye, yani kalıcı bir hayır bırakan kişi. İlmini insanlığın hayır ve hizmetine sunan kişi. Kendisine hayır duada bulunan evlat yetiştiren kişi.” Allah Resûlü (s.a.s)’in bu hadisine gönülden bağlanan aziz milletimiz, kurduğu vakıflar aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında nice hayırlı hizmetlere vesile olmaya devam etmektedir. Vakıfların öncüsü ve destekçisi olup ahirete irtihal eden bütün kardeşlerimize Cenâb-ı Hak’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet niyaz ediyoruz.

4/5CUMA HUTBESİ PDF METNİ VE KONUSU 10 MAYIS 2024 | Diyanet cuma hutbesi konusunu yayınladı: Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir

Aziz Müslümanlar!

Ülkemizde iyiliğin hizmetkârı olan nice hayır kurumundan biri de Türkiye Diyanet Vakfı’dır. Vakfımız, yaklaşık yarım asırdır “Kardeşlik Sınır Tanımaz” şiarıyla iyiliği yeryüzüne hâkim kılmak için çaba sarf etmektedir. Yurdumuzdaki ve dünyanın dört bir yanındaki hizmetleriyle; din, dil ve renk ayrımı yapmadan bütün mazlumlara umut olmaktadır. Gençlerimizin millî ve manevî değerlerine bağlı; çevresine, toplumuna ve insanlığa faydalı kişiler olarak yetişmeleri için gayret göstermektedir. Yokluğa, doğal afetlere, şiddete ve savaşa maruz kalan nice insana milletimizin yardımlarını ulaştırmaktadır.

Değerli Müminler!

Medeniyetimiz, vakıf medeniyetidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’den günümüze vakıflar hep var olagelmiştir. Bize düşen, bu medeniyete hep birlikte sahip çıkmaktır. Vakıf mallarını vakfedildiği amaç doğrultusunda kullanmaktır. Vakıf mallarına zarar verecek her türlü yanlış tutum ve davranıştan kaçınmaktır.

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5/5CUMA HUTBESİ PDF METNİ VE KONUSU 10 MAYIS 2024 | Diyanet cuma hutbesi konusunu yayınladı: Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de, “İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve haksızlıkta yardımlaşmayın.” buyurmaktadır. En büyük iyilik, mazluma ve mağdura yardım etmek, onları zalimlere karşı korumaktır. Müslümanlar olarak bizler, bugün, dünyanın gözü önünde katliama ve soykırıma maruz kalan Gazzeli masumları, bebekleri, kadınları zalim işgalcilerin elinden kurtarmak için bütün imkânlarımızı seferber etmeliyiz.

Hutbemi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in şu uyarısıyla bitiriyorum: “İnsanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa, Allah’ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır.”

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