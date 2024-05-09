Cuma günü okul var mı? (10 Mayıs) Yarın okullar tatil mi? Cuma günü ders işlenecek mi?

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İstanbul'da bir okul müdürünün öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülmesinin ardından eğitim camiasından tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Eğitimde şiddeti protesto etmek için bir araya gelen sendikalar, okullarda bulunan öğretmen üyeleriyle birlikte 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Bazı sendikalar Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüklerine yürüyüş gerçekleştirirken, bazı sendikalar ise TBMM önünde açıklama yapmak üzere harekete geçti. Tüm bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen soru, "yarın okul var mı" oldu. Peki, 10 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler