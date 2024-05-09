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Cuma günü okul var mı? (10 Mayıs) Yarın okullar tatil mi? Cuma günü ders işlenecek mi?

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#Yarın Okullar Tatil Mi#Yarın Okul Var Mı#Yarın Okul Tatil Mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 10:25

Cuma günü okullar tatil mi ve yarın okul var mı sorusu, yaşanan elim olayın ardından gündemde yer almaya devam ediyor. İstanbul'da disiplin suçları nedeniyle okuldan atılan bir öğrencinin, okul müdürünü okulda silahla vurarak öldürmesinin ardından pek çok kesimden tepkiler yükseldi. Tepkilerin merkezi ise eğitim sendikaları oldu. Pek çok sendika, 10 Mayıs Cuma günü için bir günlük iş bırakma ve grev kararı aldı. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tekin, "Bir meslektaşımız, bir baba, bir evlat hayattan koparıldı. Üzüntümüz çok büyük. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine, yakınlarına, eğitim camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyorum." dedi. Peki, 10 Mayıs Cuma günü okul var mı, yoklama alınacak mı? İşte, Cuma günü okullar tatil mi ve ders işlenecek mi sorusuna yönelik detaylı bilgiler

1/5Cuma günü okul var mı (10 Mayıs) Yarın okullar tatil mi Cuma günü ders işlenecek mi

Yarın okullar tatil mi sorusu, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve okul müdürünün hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan şiddet eğilimi dolayısıyla gündemde yer alıyor. Yaşanan bu olayın ardından pek çok kesimden tepki gelirken, öğretmenler ve sendikalar da konuyla ilgili önemli bir adım atacaklarını duyurdu. Yapılan bu duyuruya göre 10 Mayıs Cuma günü bir günlük iş bırakma eylemi yapılacağı sendika üyeleri ile paylaşıldı. Peki, bu çerçevede yarın okullar tatil mi olacak? 10 Mayıs Cuma günü okul var mı? İşte, o detaylar

2/5YARIN OKULLAR TATİL Mİ (10 MAYIS)

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (10 MAYIS)

10'a yakın sendikanın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara göre ülke genelince 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Okullarda öğrencilere duyuru yapılması beklenirken, bir kısım öğretmenin okullarda kalması ve idari sorumluluklarını yerine getirmesi öngörülüyor. Ancak doğrudan yoklama alınmaması ve okulun tatil olması gibi bir bildirimin yapılması ise beklenmiyor. Bu noktada her okul ve öğretmenin, sınıflara kendi inisiyatifiyle bilgilendirme yapması öngörülüyor.

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3/5NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

İSTANBUL Eyüpsultan’da özel bir lisede okuyan Iraklı 17 yaşındaki Y.K., Aralık 2023’te disiplin suçları nedeniyle okuldan atıldı. Önceki gün okula gelen Y.K., lisenin müdürü 74 yaşındaki İbrahim Oktugan’ın odasına girerek tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı. Oktugan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4/5Cuma günü okul var mı (10 Mayıs) Yarın okullar tatil mi Cuma günü ders işlenecek mi

Öğrencilerin ve öğretmenlerin gözü önünde işlenen bu cinayet Türkiye’yi derinden sarstı. İbrahim öğretmenin katledildiği okulda dün matem havası hâkimdi. Ders yapılmadı. Öğretmen ve öğrenciler de tam anlamıyla şoktaydı. Cinayete en büyük tepki eğitim sendikalarından geldi. Eğitim Bir-Sen yaptığı açıklamada, “Öğretmenler olarak canımızı almaya kadar varan şiddete sessiz kalamayız. Caydırıcı yasal düzenleme için 10-17 Mayıs arası imza kampanyası düzenliyoruz” dedi.

 

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5/5BAKAN TEKİNDEN ŞİDDETE YÖNELİK AÇIKLAMA

BAKAN TEKİN'DEN ŞİDDETE YÖNELİK AÇIKLAMA

"Öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza kalkan el, tüm toplumumuza, geleceğimize, huzurumuza kast etmiştir. Şiddetin her türlüsüne karşı devlet olarak, millet olarak en sert şekilde karşı durmalı, en ağır tepkiyi vermeliyiz. Devletimiz tüm iradesiyle bu tür şiddet olaylarının karşısında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu tür vahşet ve şiddet olaylarına karışanların gerekli cezayı alması için Bakanlık olarak bu işin peşini bırakmayacağız."

TÜM SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

"Öğretmenlerimiz asla yalnız değildir. Öğretmenlerimizin, ailelerinin yanında olacağız. Onların hukukunu her daim korumaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. ‘Şiddete dur’ demek ve faillerin en ağır cezayı almalarını sağlamak için Öğretmen Meslek Kanunu’na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis gündemine en kısa zamanda getireceğiz. Tüm siyasi partilere de buradan bize destek olmaları için çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte ‘Şiddete dur’ diyelim.”

İstanbul'da bir okul müdürünün öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülmesinin ardından eğitim camiasından tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Eğitimde şiddeti protesto etmek için bir araya gelen sendikalar, okullarda bulunan öğretmen üyeleriyle birlikte 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Bazı sendikalar Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüklerine yürüyüş gerçekleştirirken, bazı sendikalar ise TBMM önünde açıklama yapmak üzere harekete geçti. Tüm bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen soru, "yarın okul var mı" oldu. Peki, 10 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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