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Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online (bilet numarası ile) | 1 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu: 173 milyon devretti

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#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları#Çılgın Sayısal Loto Sorgulama#1 Mayıs Çılgın Sayısal Loto Canlı Çekilişi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 22:25

Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sisal Şans tarafından 1 Mayıs 2023 tarihli Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi, noter huzurunda gerçekleşti. Büyük ikramiyesiyle gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 173.838.522,59 TL devretti. 5 bilen ve 4 bilenler de bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarıyla ikramiyelere kavuştu. Canlı Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası gözler Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'a çevrildi. İşte, 1 Mayıs 2023 Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı ve kazandıran şanslı numaralar.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online (bilet numarası ile) | 1 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu: 173 milyon devretti

1 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Büyük ikramiyesiyle çekilen haftanın birinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı yayında saat 21:30'da başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişte büyük ikramiye devretti, 5 bilen 1 kişi de 725.735,70 TL kazandı. Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını millipiyangoonline.com'dan ve aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Mayıs 2023 günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online (bilet numarası ile) | 1 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu: 173 milyon devretti

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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