Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) 15 Nisan 2023 | Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da açıklandı! İşte kazanan numaralar

Güncelleme Tarihi:

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları#Çılgın Sayısal Loto Sorgulama#15 Nisan Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 00:09

15 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu. Heyecanla beklenen haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi, cumartesi akşamı saat 21:30 Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca, tam 160 milyon TL'lik ikramiye devretti. Canlı Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen ve 4 bilenler ise diğer ikramiyelere kavuştu. Çekilişin ardından gözler Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'a çevrildi. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 15 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve online ikramiye sorgulama sayfası.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) 15 Nisan 2023 | Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Onlineda açıklandı İşte kazanan numaralar

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam canlı yayında gerçekleşti. 15 Nisan tarihli haftanın son çekiliş heyecanının yaşandığı gecede büyük ikramiye devretti. 5 bilen 3 kişi ise 330.979,95 TL'nin sahibi oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını millipiyangoonline.com'dan ve aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 Nisan'da çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleşiyor.

3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) 15 Nisan 2023 | Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Onlineda açıklandı İşte kazanan numaralar

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları#Çılgın Sayısal Loto Sorgulama#15 Nisan Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları