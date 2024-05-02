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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2024 KURA SONUÇLARI: ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Güncelleme Tarihi:

#ÇAYKUR İşçi Alımı#1072 Mevsimlik İşçi#İşkur İş İlanı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 11:01

ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları, Nisan ayının son günü tamamlanan başvuruların ardından merak konusu oldu.Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre mevsimlik olarak istihdam edilmek üzere toplam 1072 işçi alımı süreci, E-Devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un "www.esube.iskur.gov.tr" internet adreslerinden yapılan başvurular ile tamamlandı. Beden işçisi, çay eksperi, engelli geçici işçi ve eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam bin 72 işçi alımı başvuru şartları arasında aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu koşulu arandı. Peki, 1072 ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar

1/4ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2024 KURA SONUÇLARI: ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak

ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları belli oldu. İŞKUR'un Rize Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alımı gerçekleşecek. ÇAYKUR işçi alımı ilanı ile başvurular 30 Nisan'da tamamlandı. İŞKUR ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvuru şartlarını taşıyanlar, sonraki etapta noter kurasına katılacaklar. Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalar için yapılacak. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman 2024? İşte detaylar.

2/4ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl başvuru şartları şöyleydi;

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3/4ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2024 KURA SONUÇLARI: ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak

Geçici Çay Eksperliği Başvuru Şartları

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları

18 - 50 yaş aralığında olmak,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Başvuru Şartları

En az İlkokul mezunu olmak,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak.

Lise ve Dengi Okul Mezunu Geçici İşçi Başvuru Şartları:

18 - 45 yaş aralığında olmak,

Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ( Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmak )

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak,

4/4ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2024 KURA SONUÇLARI: ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak
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