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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU (E-DEVLET) VE KURA TARİHİ || SON GÜN! İŞKUR Çaykur işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, kura çekimi ne zaman?

Güncelleme Tarihi:

#ÇAYKUR İşçi Alımı#1072 Mevsimlik İşçi#İşkur İş İlanı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 16:58

6 Nisan'da başlayan ÇAYKUR işçi alımı başvurusu bugün son gün! Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre mevsimlik olarak istihdam edilmek üzere toplam 1072 işçi alımı gerçekleşecek. e-devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un "www.esube.iskur.gov.tr" internet adreslerinden yapılacak olan başvuruların ardından noter kurası gerçekleşecek. Beden işçisi, çay eksperi, engelli geçici işçi ve eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam bin 72 işçi alımı başvuru şartları arasında aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu koşulu aranacak. Peki, İŞKUR Çaykur işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, kura çekimi ne zaman? İşte, ÇAYKUR 1072 işçi alımı başvuru şartları ve kura tarihi

1/4ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU (E-DEVLET) VE KURA TARİHİ || SON GÜN İŞKUR Çaykur işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, kura çekimi ne zaman

ÇAYKUR işçi alımı başvuru tarihleri 2024 belli oldu. İŞKUR'un Rize Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alımı gerçekleşecek. ÇAYKUR işçi alımı ilanı ile başvurular 30 Nisan'a kadar gerçekleşecek. İŞKUR ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvuru şartlarını taşıyanlar, sonraki etapta noter kurasına katılacaklar. Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalar için yapılacak. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman 2024? İşte detaylar...

2/4ÇAYKUR 1072 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN

ÇAYKUR 1072 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi.

26 Nisan'da başlayacak ve 30 Nisan'da sona erecek başvuruların, e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılabileceği vurgulandı.

 

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3/4ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl başvuru şartları şöyleydi;

4/4ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU (E-DEVLET) VE KURA TARİHİ || SON GÜN İŞKUR Çaykur işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, kura çekimi ne zaman

Geçici Çay Eksperliği Başvuru Şartları

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları

18 - 50 yaş aralığında olmak,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Başvuru Şartları

En az İlkokul mezunu olmak,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak.

Lise ve Dengi Okul Mezunu Geçici İşçi Başvuru Şartları:

18 - 45 yaş aralığında olmak,

Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ( Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmak )

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak,

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