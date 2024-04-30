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BURSLULUK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? MEB sınav sonuç tarihi! 21 Nisan 'da yapılan İOKBS (Bursluluk sınavı) sonuçları öğrenme ekranı bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#Bursluluk Sınav Sonuçları#İokbs Sonuç Tarihi#Bursluluk Sınavı Sonuçları Öğrenme Ekranı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 00:29

Bursluluk sınavı sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığınca 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonrası soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. 5, 6, 7, 8 ile Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu ve 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda gerçekleşen söz konusu sınav sonrası, İOKBS sonuçları için beklentiler arttı. Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarına göre netlerini hesaplayan öğrenciler, 'Bursluluk sınav sonuçları 2024 açıklandı' duyurusuna yoğunlaştı. MEB sınav kılavuzunda İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirdi. Peki, 2024 bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? İşte, ayrıntılar.

1/4BURSLULUK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024 MEB sınav sonuç tarihi 21 Nisan da yapılan İOKBS (Bursluluk sınavı) sonuçları öğrenme ekranı bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşen bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı ilan edildi. Sınav sonrası değerlendirme işlemlerine başlayan MEB bursluluk sınavı sonuçlarını MEB.gov.tr adresinden erişime açacak. Öğrenciler T.C kimlik numaraları ve bilgileri ile İOKBS sonuçlarını öğrenebilecekler. Takvime göre İOKBS sonuçları mayıs ayında belli olacak. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, sınav sonuç tarihi bilgisi.

2/4BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

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3/4İOKBS CEVAP ANAHTARI EKRANI 2024 || BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

İOKBS CEVAP ANAHTARI EKRANI 2024 || BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS (Bursluluk sınavı) 21 Nisan Pazar günü tüm sınav merkezlerinde aynı anda ve tek oturum şeklinde tamamlandı.

5, 6, 7, 8’inci sınıflar ve hazırlık sınıfına toplam 80 ve 9, 10 ve 11’inci sınıflara ise sınavda toplam 100 soru yöneltildi.

İOKBS soruları ve cevapları ekranında adaylar sınavda karşılarına gelen Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları cevapları MEB ekranında görüntüleyebilecek.

2024 Bursluluk Sınavı soru ve cevapları yayınlandı. MEB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"5, 6, 7, 8 ile Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu ve 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının  (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı yayımlanmıştır."

BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

4/4MEB BURSLULUK SINAVI PDF CEVAP ANAHTARI SORGULAMA SAYFASI

MEB BURSLULUK SINAVI PDF CEVAP ANAHTARI SORGULAMA SAYFASI

İOKBS soru ve cevap anahtarının www.meb.gov.tr ve ÖDSGM resmî internet sayfasında odsgm.meb.gov.tr erişime açılacak.

Adaylar cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlarını soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecek.

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