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Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama tarihleri neler? SPK bülteni ile 6-10 Mayıs halka arz takvimi!

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#Halka Arz#Bu Hafta Hangi Şirketler Halka Arz Olacak#6-10 Mayıs Halka Arz Takvimi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 18:07

SPK bülteni ile 6-10 Mayıs halka arz takvimi, yeni hafta öncesinde gündeme geldi. Borsa işlemlerini yakından takip edenler, 'bu hafta yeni halka arz var mı, olacak mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Bilindiği gibi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından şirketlerin halka arzları ve borsada işlem görmeleri gerçekleştiriliyor. Peki hafta halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama tarihleri neler? İşte halka arz takvimi 6-10 Mayıs...

1/3Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama tarihleri neler SPK bülteni ile 6-10 Mayıs halka arz takvimi

Halka arz takvimi, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. SPK onayı sonrası şirketler halka arz oluyor ve belirlenen tarihlerde borsada işlem görmeye başlıyor. Halkı arz onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri ve lot sayıları da sorgulanıyor. Peki bu hafta yeni halka arz var mı? İşte ayrıntılar...

2/3BU HAFTA (6-10 MAYIS) HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER HANGİLERİ

BU HAFTA (6-10 MAYIS) HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER HANGİLERİ?

Bu hafta halka arz olacak şirketler arasında Altınay Savunma Teknolojileri yer alıyor. Şirketin talep toplama tarihi 8-9-10 Mayıs olarak açıklandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 200 milyon TL olan sermayesinin 235 milyon 294 bin 118 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 35 milyon 294 bin 118 TL paylar ile mevcut ortaklardan Hakan Altınay’ın sahip olduğu 11 milyon 764 bin 706 TL nominal değerli ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 11 milyon 764 bin 706 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 58 milyon 823 bin 530 TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 32 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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3/3Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama tarihleri neler SPK bülteni ile 6-10 Mayıs halka arz takvimi

Sermaye Piyasası Kurulu, Koç Metalurji AŞ'nin halka arz başvurusunu da onayladı. Şirketin talep toplama tarihi ise 9-10 Mayıs.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 350 milyon TL olan sermayesinin 455 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 105 milyon TL paylar ile mevcut ortak Adil Koç’un sahip olduğu 20 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 125 milyon TL pay halka arz edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 20,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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