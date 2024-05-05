Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, talep toplama tarihleri neler? SPK bülteni ile 6-10 Mayıs halka arz takvimi!

BU HAFTA (6-10 MAYIS) HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER HANGİLERİ?

Bu hafta halka arz olacak şirketler arasında Altınay Savunma Teknolojileri yer alıyor. Şirketin talep toplama tarihi 8-9-10 Mayıs olarak açıklandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 200 milyon TL olan sermayesinin 235 milyon 294 bin 118 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 35 milyon 294 bin 118 TL paylar ile mevcut ortaklardan Hakan Altınay’ın sahip olduğu 11 milyon 764 bin 706 TL nominal değerli ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 11 milyon 764 bin 706 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 58 milyon 823 bin 530 TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 32 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.