Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin'de son durum

2024'e hızlı bir başlangıç yapan Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), geleneksel borsalarda Bitcoin işlemine olanak sağlayan fonlar olan spot EFT'lere onay vermesinin ardınan 14 Mart'ta 75 bin 830 dolara kadar yükselmişti.