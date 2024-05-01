Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin'de son durum

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Dijital para birimi Bitcoin, gün içerisinde yüzde 6 değer kaybederek 56 bin 486 dolara kadar geriledi. Geçtiğimiz haftalarda 'Halving' (yarılanma) etkinliğini geride bırakan Bitcoin'de sert düşüş sürüyor. 8 Nisan'da 71 bin dolar seviyesinin üzerinde olan Bitcoin, gün içerisinde yüzde 6 değer kaybederek 56 bin 486 dolara gerileyerek Şubat ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Kripto para birimi Nisan ayında ise yüzde 16 değer kaybetti. Saat 14:15 itibarıyla Bitcoin 57 bin 577 dolardan alıcı buluyor. Bir diğer para birimi ethereum da 2883 dolardan alıcı buluyor.