Benzin ve mazot fiyatları için karar duyuruldu! 15 Mayıs'ta pompaya yansıyacak

Polat, alınan kararın şirketlere değil ama vatandaşa yarayacağını söyleyerek, “Bu karar akaryakıt satıcılarının, büyük şirketlerin işine esasında yaramadı. Çünkü bu katkılı yakıtlarda bir emek var. Yani insanların bu yakıtları çıkarabilmek için performans yakıt olarak gördüğü, enjektör, partikül temizleyici için olan bu katkılı yakıtların bir maliyeti vardır. Bu maliyetler esasında sadece o 3-5 kuruşla yansıtılıyordu pompaya. Çok büyük farklar da yoktu. 5 kuruşu geçen bir fark yoktu. Aynı fiyatı uygulama politikasına gelince kar durumundan biraz daha mahrumiyet olacaktır. Bu durum da vatandaşın işine yaradı. Bu gidişle işlerin açılması ve döviz kuru ve brent petrolün gerilemesi ile fiyatlar bir düşüşe geçti” ifadelerini kullandı.