ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme sınav sonuçları geçtiğimiz ay sonunda yapılan sınavın ardından özel güvenlik görevlisi adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere 27 Nisan'da yapılan sınavın cevap anahtarı 29 Nisan'da açıklandı. sınavın üzerinden geçen iki haftanın ardından sınava girenler merak içerisinde "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından sonuç tarihi ilan edildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili detaylar...