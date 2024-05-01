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Bekçi alımı başvuru tarihleri 2024 | 1. dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvurusu ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

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#Bekçilik Başvurusu 2024#1. Dönem Bekçi Alımı 2024#Bekçilik Başvuruları Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 14:44

Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilik başvurusu 2024 için bekleyiş başladı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları 2024 yılı içerisinde sürekli olarak kontrol ediliyor. Bekçi olmak isteyen binlerce aday EGM tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Kamu düzenini sağlama, suç ve suçlularla mücadele etme gibi önemli görevleri üstlenen meslek grubu için ön başvuru, yazılı sınav ve fiziki parkur etapları sırasıyla gerçekleştiriliyor. Peki, 1. dönem bekçilik başvurusu ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru tarihleri 2024 açıklandı mı?

1/5Bekçi alımı başvuru tarihleri 2024 | 1. dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvurusu ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu

1. dönem bekçilik başvuru tarihleri adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mahalle bekçiliği başvuru şartları ve tarihleri 2024 yılı alımı ile ilgili gelişmeleri için EGM’den yapılacak duyurular bekleniyor. Bekçilik başvurularında önce ön başvuru daha sonra yazılı sınav ve fiziki parkur etapları gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl 2023/1 bekçi alımında 1.200 bekçi mesleğe adım atmıştı. Peki, Bekçilik başvurusu 2024 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

2/51. DÖNEM BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ 2024

1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ 2024

1. dönem bekçilik başvurusu için bekleyiş devam ediyor. Mahalle ve Çarşı bekçiliği için gözler EGM'e çevrildi. 2024 yılı 1. dönem bekçilik alımı başvuru tarihleri büyük bir dikkatle takip ediliyor. Binlerce aday bu yıl bekçi alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 2023/1 bekçi alımında 1.200 bekçi mesleğe adım atmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

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3/5BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI 2024 NELER

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI 2024 NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

4/5Bekçi alımı başvuru tarihleri 2024 | 1. dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvurusu ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

 

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5/5Bekçi alımı başvuru tarihleri 2024 | 1. dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvurusu ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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