Bayramda kargolar çalışıyor mu? Arefe günü ve 21 Nisan Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı? İşte kargoların bayram çalışma günleri

Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu Ramazan Bayramı öncesi öne çıkan konulardan oldu. Gönderi yapacak olanlar, ya da internet üzerinden alışverişlerini tamamlayacaklar arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışma durumuna göre planlarına yön verecekler. MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo bayramda çalışıyor mu sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, kurumların yaptığı açıklamalara kilitlendi. Kargo şirketlerinden henüz bir açıklama gelmezken, çalışma durumları kargo şirketlerine göre değişebiliyor. Peki, kargolar bayramda açık mı, çalışıyor mu ve dağıtım yapıyor mu? İşte, ayrıntılar.