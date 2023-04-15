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Bayramda kargolar çalışıyor mu? Arefe günü ve 21 Nisan Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı? İşte kargoların bayram çalışma günleri

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#Bayramda Kargolar Çalışıyor Mu#Arefe Günü Kargolar Açık Mı#Ramazan Bayramı Kargo Çalışma Saati
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 19:21

Arefe günü ve bayramda kargoların açık olup olmadığı, kargo şirketi müşterilerinin gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan, arefe günü ise 20 Nisan tarihine denk gelecek. Resmi ve dini bayram çalışma saatleri değişiklik gösteren kargolar, bu durumda çalışma saatlerini müşterilerine duyuruyor. Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG Kargo'nun Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Peki, Bayramda kargolar çalışıyor mu? Arefe günü ve 21 Nisan Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı? İşte, Ramazan Bayramı kargo çalışma saatleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Bayramda kargolar çalışıyor mu Arefe günü ve 21 Nisan Ramazan Bayramında kargolar açık mı İşte kargoların bayram çalışma günleri

Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu Ramazan Bayramı öncesi öne çıkan konulardan oldu. Gönderi yapacak olanlar, ya da internet üzerinden alışverişlerini tamamlayacaklar arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışma durumuna göre planlarına yön verecekler. MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo bayramda çalışıyor mu sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, kurumların yaptığı açıklamalara kilitlendi. Kargo şirketlerinden henüz bir açıklama gelmezken, çalışma durumları kargo şirketlerine göre değişebiliyor. Peki, kargolar bayramda açık mı, çalışıyor mu ve dağıtım yapıyor mu? İşte, ayrıntılar.

2/4KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan'da gerçekleşecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 21 Nisan olacak.

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor. Ancak arefe günü bazı kargo şirketleri öğle saatine kadar dağıtım yapabiliyor. Konu hakkında henüz kargo şirketlerinden bir açıklama gelmedi.

3/4Bayramda kargolar çalışıyor mu Arefe günü ve 21 Nisan Ramazan Bayramında kargolar açık mı İşte kargoların bayram çalışma günleri

Detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;

Aras Kargo: 444 25 52
Yurtiçi Kargo: 444 99 99
MNG Kargo: 0(850) 222 06 06
Sürat Kargo: 0850 202 0 202

4/4Bayramda kargolar çalışıyor mu Arefe günü ve 21 Nisan Ramazan Bayramında kargolar açık mı İşte kargoların bayram çalışma günleri

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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