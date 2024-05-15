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BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı, haziranın kaçında kutlanacak? Geri sayım başladı! İşte Babalar Günü tarihi ve ortaya çıkışı

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 20:14

Babalar Günü 2024 tarihi için geri sayım başladı. Anneler Günü'nden sonra kutlanan en özel günlerden biri olan Babalar Günü, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de “Babalar Günü” adı altında kutlanıyor. Haziran ayında gerçekleşen bu özel gün öncesi şimdiden Babalar Günü hediye alışverişlerine başlayanlar, Babalar Günü ne zaman 2024? sorusunun yanıtına odaklandı. Kendilerini yetiştiren babalarına minnet duygularını bir sözle ya da bir hediyeyle göstermek isteyenler, takvim bilgisi ile planlarına yön verecek. Tarihi bilgilere göre Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. Peki, 2024 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı, hangi tarihte? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

1/5BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024 Babalar Gününe kaç gün kaldı, haziranın kaçında kutlanacak Geri sayım başladı İşte Babalar Günü tarihi ve ortaya çıkışı

Babalar Günü ne zaman kutlanacak 2024 sorusu, mayıs ayı devam ederken öne çıkan konulardan oldu. Manevi açıdan değeri yadsınamaz olan Babalar Günü'nde kimi babalarına ufak bir hediye alacak kimi de güzel bir sözle babalarını mutlu edecek. Evlatlarını yetiştirirken her türlü fedakarlığı gösteren babaları anmak adına, Babalar Günü dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanacak. Her sene haziran ayında kutlanan Babalar Günü'nde ilk defa ABD'de kutlandı. Peki, Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü haziranın kaçında? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/5BABALAR GÜNÜ 2024 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KUTLANACAK

BABALAR GÜNÜ 2024 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KUTLANACAK?

Babalar Günü kutlama tarihi için geri sayım başladı. Pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. 2024 yılı Babalar Günü ise 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

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3/5BABALAR GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

4/5BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024 Babalar Gününe kaç gün kaldı, haziranın kaçında kutlanacak Geri sayım başladı İşte Babalar Günü tarihi ve ortaya çıkışı

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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5/5BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024 Babalar Gününe kaç gün kaldı, haziranın kaçında kutlanacak Geri sayım başladı İşte Babalar Günü tarihi ve ortaya çıkışı
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