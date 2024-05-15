BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı, haziranın kaçında kutlanacak? Geri sayım başladı! İşte Babalar Günü tarihi ve ortaya çıkışı

Babalar Günü ne zaman kutlanacak 2024 sorusu, mayıs ayı devam ederken öne çıkan konulardan oldu. Manevi açıdan değeri yadsınamaz olan Babalar Günü'nde kimi babalarına ufak bir hediye alacak kimi de güzel bir sözle babalarını mutlu edecek. Evlatlarını yetiştirirken her türlü fedakarlığı gösteren babaları anmak adına, Babalar Günü dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanacak. Her sene haziran ayında kutlanan Babalar Günü'nde ilk defa ABD'de kutlandı. Peki, Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü haziranın kaçında? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.