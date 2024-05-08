Babalar Günü 2024 ne zaman, hangi ayda? Babalar Günü kutlama tarihi 2024!

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü için geri sayım başladı. Dünya genelinde, babaların ve baba figürlerinin çocukları üzerindeki olumlu etkilerini onurlandırmak amacıyla kutlanan Babalar Günü'nde, birçok kişi babalarını sevindirmek için çeşitli hediyeler almayı planlıyor. Babalar Günü, dünya genelinde birçok ülkede farklı tarihlerde ve çeşitli şekillerde kutlanmakla birlikte, çoğu yerde hediye vermek, birlikte vakit geçirmek ve babalara teşekkür etmek gibi geleneklerle kutlanır. Peki, 2023 yılında Babalar Günü hangi tarihte, hangi ayda kutlanacak?