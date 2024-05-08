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Babalar Günü 2024 ne zaman, hangi ayda? Babalar Günü kutlama tarihi 2024!

Güncelleme Tarihi:

#Babalar Günü 2024#Babalar Günü Ne Zaman#Babalar Günü Kutlama Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 16:24

Anneler Günü ve Babalar Günü yaklaşıyor. Annelerine yaptıkları sürprizlerin benzerini babalarına da yapmak isteyen binlerce kişi, bu özel gün için hazırlıklara başladı. İlk olarak 19 Haziran 1910’da ABD'nin Washington eyaletine bağlı Spokane şehrinde kutlanmaya başlayan Babalar Günü, bugün birçok ülkede kutlanmaktadır. Peki, Babalar Günü bu yıl ne zaman kutlanacak, hangi güne denk geliyor? İşte Babalar Günü kutlama tarihi 2024!

1/4Babalar Günü 2024 ne zaman, hangi ayda Babalar Günü kutlama tarihi 2024

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü için geri sayım başladı. Dünya genelinde, babaların ve baba figürlerinin çocukları üzerindeki olumlu etkilerini onurlandırmak amacıyla kutlanan Babalar Günü'nde, birçok kişi babalarını sevindirmek için çeşitli hediyeler almayı planlıyor. Babalar Günü, dünya genelinde birçok ülkede farklı tarihlerde ve çeşitli şekillerde kutlanmakla birlikte, çoğu yerde hediye vermek, birlikte vakit geçirmek ve babalara teşekkür etmek gibi geleneklerle kutlanır. Peki, 2023 yılında Babalar Günü hangi tarihte, hangi ayda kutlanacak?

2/4BABALAR GÜNÜ 2024 NE ZAMAN

BABALAR GÜNÜ 2024 NE ZAMAN?

Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan özel bir gündür. Bu gün, babaların ve baba figürlerinin ailelerindeki rollerini ve çocuklarının hayatlarına olan katkılarını onurlandırmak için ayrılmıştır. 2024 yılında Babalar Günü, Haziran ayının üçüncü Pazar günü olan 16 Haziran'a denk gelmektedir.

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3/4BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

4/4Babalar Günü 2024 ne zaman, hangi ayda Babalar Günü kutlama tarihi 2024
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