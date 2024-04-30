Ayın son altın fiyatları 30 Nisan 2024 | Gram altın ne kadar, kaç lira oldu? Canlı altın fiyatları bugün!

Gram altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 30 Nisan Salı altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ile anlık olarak takip ediliyor. Gram atın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda bir düşüş yaşamıştı. ABD Merkez Bankasının bu hafta faizleri sabit tutmasının beklendiği toplantısına odaklanıldı. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın, özellikle bir dizi yüksek enflasyon verisinin ardından faizler konusunda daha şahin bir görünüm sunması bekleniyor. Peki, Çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?