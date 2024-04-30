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Ayın son altın fiyatları 30 Nisan 2024 | Gram altın ne kadar, kaç lira oldu? Canlı altın fiyatları bugün!

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 09:58

Altın fiyatları 30 Nisan 2024 Salı günü piyasalardaki yerini aldı. Gram altın 2400 TL bandından işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatları Asya işlem saatlerinde düştü ve Fed toplantısı öncesinde ABD’de faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı korkusunun artmasıyla son zirvelerin oldukça altında kaldı. Ancak son düşüşlere rağmen altın fiyatları, Nisan ayında da %4'ün üzerinde artış göstererek Mart ayında elde ettiği kazancı genişletti. Peki, 30 Nisan gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte ons ve çeyrek altın fiyatları bugün!

1/5Ayın son altın fiyatları 30 Nisan 2024 | Gram altın ne kadar, kaç lira oldu Canlı altın fiyatları bugün

Gram altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 30 Nisan Salı altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ile anlık olarak takip ediliyor. Gram atın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda bir düşüş yaşamıştı. ABD Merkez Bankasının bu hafta faizleri sabit tutmasının beklendiği toplantısına odaklanıldı. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın, özellikle bir dizi yüksek enflasyon verisinin ardından faizler konusunda daha şahin bir görünüm sunması bekleniyor. Peki, Çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

2/5ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2024

ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2024

Gram altın fiyatı 30 Nisan 2024

Alış 2.420,83 TL

Satış 2.421,25 TL

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3/5Ayın son altın fiyatları 30 Nisan 2024 | Gram altın ne kadar, kaç lira oldu Canlı altın fiyatları bugün

Ons altın fiyatı 30 Nisan 2024

Alış 2.321,90 TL

Satış 2.322,33 TL

4/5Ayın son altın fiyatları 30 Nisan 2024 | Gram altın ne kadar, kaç lira oldu Canlı altın fiyatları bugün

Çeyrek altın fiyatı 30 Nisan 2024

Alış 3.945,00 TL

Satış 4.020,00 TL

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5/5Ayın son altın fiyatları 30 Nisan 2024 | Gram altın ne kadar, kaç lira oldu Canlı altın fiyatları bugün
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