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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sınav sonuç tarihi detayı

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#ATA AÖF Vize Sonuçları#Atatürk Üniversitesi Aöf#ATA AÖF Ara Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 09:43

ATA AÖF vize sonuçları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ara sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ve ATA AÖF cevap anahtarının da yayınlanmasının ardından öğrenciler puan hesaplamalarına başladı. Ara sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından puan durumu bilgisi de erişime açılacak. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

1/3ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ATA AÖF vize sınav sonuç tarihi detayı

ATA AÖF vize sınavları, 27-28 Nisan tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri başladı. Sınavın ardından ATA AÖF soru ve cevap anahtarının paylaşılmasıyla da adaylar sonuç tarihine odaklandı. ATA AÖF sonuçları obs.atauni.edu.tr sayfası üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca sınavda dört yanlış bir doğruyu götürecek. Peki ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

2/3ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınavları 27-28 Nisan tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı. Sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılacak.

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3/3ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek. Adaylar puan bilgisini T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.

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#ATA AÖF Vize Sonuçları#Atatürk Üniversitesi Aöf#ATA AÖF Ara Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak

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