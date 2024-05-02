ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sınav sonuç tarihi detayı

ATA AÖF vize sınavları, 27-28 Nisan tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri başladı. Sınavın ardından ATA AÖF soru ve cevap anahtarının paylaşılmasıyla da adaylar sonuç tarihine odaklandı. ATA AÖF sonuçları obs.atauni.edu.tr sayfası üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca sınavda dört yanlış bir doğruyu götürecek. Peki ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı? İşte ayrıntılar...