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Aşure Günü ne zaman 2023? Muharrem orucu ne zaman tutulacak? İşte Diyanet takvimi ile Aşure Günü tarihi

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#Aşure Günü Ne Zaman#Muharrem Orucu 2023#Aşure Günü Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 02:12

Aşure Günü'nün tarihi, mübarek Ramazan ayının ardından gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. Manevi heyecan yaşayan Müslümanlar, “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” şeklinde Peygamberimiz tarafından buyurulan bu önemli gün için beklemeye başladılar. Diyanet 2023 takviminde, Muharrem Ayı ve Aşure Günü tarihleri yer aldı. Muharrem’in onuncu günü olan aşure günü oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnet olarak belirtiliyor. Peki, Aşure Günü ne zaman? İşte, Muharrem ayı orucu ve Aşure Günü hakkında bilgiler.

1/4Aşure Günü ne zaman 2023 Muharrem orucu ne zaman tutulacak İşte Diyanet takvimi ile Aşure Günü tarihi

Aşure Günü ne zaman, sorusu Müslümanların gündeminde yer alıyor. Diyanet takvimine göre Hicri yılın ilk günü olan Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak gerçekleşiyor. Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir ay olan Muharrem ayı, ortak noktalar ve duygular ifade ediyor. Dini kaynaklara göre Muharrem ayında ibadet etmek isteyenlerin kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Bu sene Aşure Günü 28 Temmuz olacak.

2/4AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

3/410 MUHARREMDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

10 MUHARREMDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

4/4Aşure Günü ne zaman 2023 Muharrem orucu ne zaman tutulacak İşte Diyanet takvimi ile Aşure Günü tarihi

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

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