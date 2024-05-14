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ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 SON DAKİKA - Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı 2024? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret temmuz zammı olacak mı? sorusuna yanıt geldi!

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#Asgari Ücret#Asgari Ücret Zammı 2024#Temmuzda Asgari Ücrete Zam Gelecek Mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 21:20

Asgari ücret temmuz zammı 2024 beklentileri devam ediyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında milyonlarca asgari ücretliye ara zam yapılmıştı. Bu yıl da ikinci zam iddiaları gündeme gelirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklama geldi. Ekonomiye yönelik çalışmalara değinen Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam gelecek mi? sorusuna yanıt vererek, " Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor." dedi. Son olarak geçtiğimiz Aralık ayında asgari ücrete zam yapılmıştı. 2024 yılında geçerli olan asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi 2024? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2024 SON DAKİKA - Temmuzda asgari ücrete zam yapılacak mı 2024 Bakan Işıkhandan asgari ücret temmuz zammı olacak mı sorusuna yanıt geldi

Asgari ücret zammı olacak mı, sorusu yaklaşan temmuz ayı ile beraber gündemde yer aldı. 2024 yılında geçerli olan asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücret zammı 2024 için yapılacak resmi açıklamalara kilitlenmişti. Bakan Işıkhan'dan milyonların beklediği açıklama geldi. Işıkhan, "Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı." dedi. İşte, asgari ücrete zam yapılacak mı? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

2/4ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GELECEK Mİ

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global televizyonuna konuk oldu. Bakan Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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3/4BAKAN IŞIKHANIN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

BAKAN IŞIKHAN'IN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.

Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" demişti.

4/4MERKEZ BANKASINDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

MERKEZ BANKASI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyon hedefine ulaşamadığı için Hükümet'e bilgilendirici açık mektubunu yayınladı. Asgari ücretin de ele alındığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Dezenflasyon sürecinde para ve maliye politikalarının eş güdümü büyük önem arz etmekte olup öngörülebilirliğin artmasını sağlayan Orta Vadeli Program (OVP, 2024-2026) ile somutlaşmış olan kamu politikalarına dair varsayımlar TCMB’nin enflasyon tahminlerine yansıtılmıştır. Bu kapsamda, asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP’de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır."

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