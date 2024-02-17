Araştırma sonucu korkuttu! Erkeklerde meme büyümesi öldürüyor! En çok hangi yaş grubunu etkiliyor? ‘Ülkemizde görülme sıklığı artıyor’

BAŞKA HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLIYOR!

Jinekomastinin zamanla başka hastalıkların oluşmasına zemin hazırladığını söyleyen Op. Dr. Eyüboğlu, “Jinekomasti, altta yatan hormonal dengesizlikler veya sağlık sorunlarına işaret edebileceği için, bu durumun diğer sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabileceği düşünülebilir” dedi.



Op. Dr. Eyüboğlu, oluşabilecek hastalıklara dair şu bilgilerin altını çizdi:



Karaciğer ve böbrek sorunları: Jinekomasti, karaciğer veya böbrek hastalıklarının bir belirtisi olabilir. Bu organlardaki sorunlar zamanla ilerleyebilir ve ciddi sağlık komplikasyonlarına neden olabilir.



Kanser riski: Bazı durumlarda, jinekomasti meme kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir. Bu nedenle, jinekomasti durumunda düzenli olarak sağlık kontrolü yapılması önemlidir.

Metabolik sorunlar: Hormonal dengesizlikler ve obezite gibi durumlar jinekomasti ile ilişkili olabilir ve zamanla metabolik sorunlara yol açabilir.