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Araştırma sonucu korkuttu! Erkeklerde meme büyümesi öldürüyor! En çok hangi yaş grubunu etkiliyor? ‘Ülkemizde görülme sıklığı artıyor’

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#Sağlık#Jinekomasti Nedir#Jinekomasti Tedavisi
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 09:14

Sağlıksız beslenme alışkanlıklarından tutun da hareketsizliğe kadar günümüzde birçok hatalı davranış, erkeklerde meme büyüklüğü yani jinekomasti sorununa neden oluyor. Kişinin hem sağlığına hem de özgüvenine zarar veren bu hastalık, artık yaşamı da tehdit ediyor. Yapılan yeni bir araştırmada jinekomastisi olan erkeklerin olmayanlara göre yüzde 37 daha fazla erken ölme riski taşıdıkları ortaya çıktı. Peki jinekomasti nasıl oluyor da ölüme neden oluyor? Hastalıktan korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Op. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu ile mercek altına aldık.

1/8Araştırma sonucu korkuttu Erkeklerde meme büyümesi öldürüyor En çok hangi yaş grubunu etkiliyor ‘Ülkemizde görülme sıklığı artıyor’

Jinekomasti, erkeklerde aşırı meme gelişimi olarak tanımlanıyor. Tişört ve gömlek giyildiğinde dikkat çekmesi ve spor yapılmasına rağmen kaybolmaması en çok şikâyet edilen noktalar. Özellikle yaz aylarında pek çok erkeği utandıran bir sorun olarak ortaya çıkıyor.

Danimarka’daki Kopenhag Rigshospitalet Eğitim Hastanesi uzmanları ise hastalığın ölüm riskine odaklandı. Bilim insanları 1995 ile 2021 yılları arasında 140 binden fazla Danimarkalının sağlık verilerini inceledi.

2/8Araştırma sonucu korkuttu Erkeklerde meme büyümesi öldürüyor En çok hangi yaş grubunu etkiliyor ‘Ülkemizde görülme sıklığı artıyor’

Bu sayı içinde 23 bin 429 kişiye jinekomasti teşhisi konulurken, 16 bin 253 kişide ise nedeni bilinmeyen jinekomasti görüldü. Geri kalan katılımcılarda da hastalığın bilinen bir risk faktörü vardı.

BMJ Open dergisinde yayınlanan sonuçlarda 20 yılı aşkın araştırma süresi boyunca jinekomasti tanısı konulan kişilerin sayısı da arttı. Genel olarak ortaya çıkan sonuçlara göre jinekomastisi olan erkeklerin, olmayanlara göre yüzde 37 daha fazla erken ölüm riski taşıdığı ortaya çıktı.

Kopenhag Üniversitesi Hastanesi'nde görevi Dr. Elvira Brauner, Dailystar’a yaptığı açıklamada “Jinekomasti genel olarak hormonal dengesizlikler nedeniyle ortaya çıkıyor. Erkeklerin üçte birinden fazlasında görülüyor. Elde edilen sonuçlara baktığımızda ise jinekomasti teşhisi konan erkeklerin ölüm riskinin daha yüksek olduğunu bulduk. Bu bulguların, altta yatan risk faktörlerini hafifleten müdahalelerin uygulanması için sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında daha fazla farkındalık yaratacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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3/8‘JİNEKOMASTİNİN ALTTA YATAN NEDENLERİNE BAĞLI OLARAK ÖLÜM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ’

‘JİNEKOMASTİNİN ALTTA YATAN NEDENLERİNE BAĞLI OLARAK ÖLÜM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ’

Araştırmadan elde edilen sonuçların çok önemli olduğunu söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu, “Yapılan çalışma bizlere jinekomasti tedavisinin yaşamsal önem taşıdığını oldukça detaylı bir şekilde gösterdi” dedi ve ekledi:

“Çalışmada jinekomasti ile ilişkili ölüm riskinin meme kanseri, dolaşım, solunum ve sindirim sistemleriyle ilgili hastalıklardan kaynaklandığının altı çiziliyor. Sindirim sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölüm riskine bakıldığında ise özellikle karaciğer hastalıklarından kaynaklanan riskin 5 kat arttığının üzerinde duruluyor. Bunlar gerçekten de önemli bulgular.”

4/8‘TÜRKİYE’DE GÖRÜLME SIKLIĞI YÜZDE 30 İLE YÜZDE 60 ARASINDA DEĞİŞİYOR’

‘TÜRKİYE’DE GÖRÜLME SIKLIĞI YÜZDE 30 İLE YÜZDE 60 ARASINDA DEĞİŞİYOR’

Dünya genelinde yapılan çalışmalarda jinekomasti görülme sıklığının yüzde 25 ila yüzde 65 arasında olduğunu söyleyen Op. Dr. Eyüboğlu, Türkiye'deki verilerin de dünya genelindeki eğilimlere benzerlik gösterdiğinin altını çizdi:

“Ülkemizde jinekomasti görülme sıklığı yüzde 30 ile yüzde 60 arasında değişiyor. Son yıllarda da bir artış yaşanıyor. En sık ergenlik döneminde, yani 12 ile 18 yaş arasında ortaya çıkıyor. Gözlemlediğim kadarıyla, ergenlik döneminde sıklığın artmasının nedenleri arasında hormonal değişiklikler, obezite, ilaç kullanımı, genetik faktörler ve çevresel etkenler gibi birçok faktör bulunuyor. Bu faktörlerin etkileşimi, jinekomasti sıklığının değişkenliğine katkıda bulunuyor.”

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5/8JİNEKOMASTİDE BU BEŞ BELİRTİYE DİKKAT

JİNEKOMASTİDE BU BEŞ BELİRTİYE DİKKAT!

Erkeklerde her meme büyümesi jinekomasti midir? Bu noktada hastalığın belirtilerindeki hangi detaylardan şüphelenmek gerekir? 

Bu sorumuza “Her meme büyümesi durumunda jinekomastiden şüphelenmek doğru olmayabilir” cevabını veren Op. Dr. Eyüboğlu, hastalığın belirtilerine dair şu beş maddeye dikkat çekti:

Meme büyümesi: Jinekomasti genellikle meme dokusunun büyümesiyle kendini gösterir. Meme uçlarında şişlik, sertlik veya hassasiyet olabilir.

Asimetri: Jinekomasti genellikle iki memede de görülebilir ancak bazen bir tarafta diğerinden daha belirgin olabilir.

Ağrı veya hassasiyet: Meme büyümesiyle birlikte ağrı, hassasiyet veya rahatsızlık hissi olabilir.

Meme başında değişiklikler: Meme başında veya meme ucu çevresinde renk değişiklikleri, kabuklanma veya akıntı gibi belirtiler görülebilir.

Meme dokusunda sertlik: Jinekomasti durumunda meme dokusunda sertlik hissedilebilir. Bu sertliğe çok dikkat etmek gerekir ve hemen bir uzmana gösterilmelidir.

6/8‘HORMONAL BOZUKLUKLAR, PROSTAT, KALP VE YÜKSEK TANSİYON İLAÇLARI JİNEKOMASTİYE NEDEN OLABİLİR’

‘HORMONAL BOZUKLUKLAR, PROSTAT, KALP VE YÜKSEK TANSİYON İLAÇLARI JİNEKOMASTİYE NEDEN OLABİLİR’

Jinekomastiye neden olan ilaçlara da değinen Op. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu, “Hormonal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlarla testosteron seviyelerini etkileyen ilaçlar jinekomastiye neden olabilir. Prostat büyümesi veya prostat kanseri gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da jinekomastiye yol açabilir. Kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon ilaçlarıyla antidepresanlar da hastalığa neden olabilir” dedi.

Kanser tedavisinde kullanılan bazı kemoterapi ilaçları veya hormon tedavisinin de jinekomastiye yol açabileceğinin altını çizen Op. Dr. Eyüboğlu, “Bu ilaçlar genellikle hormonal dengeyi etkileyerek östrojen seviyelerini artırabilir veya testosteron seviyelerini azaltabilir. Bu durumda meme dokusunun büyümesine neden olabilir. Jinekomastiye neden olan ilaçların kullanımı durumunda, doktorun önerdiği şekilde tedaviye devam etmek ve olası yan etkiler hakkında bilgi sahibi olmak çok önemli” ifadelerini kullandı.

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7/8BAŞKA HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLIYOR

BAŞKA HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLIYOR!

Jinekomastinin zamanla başka hastalıkların oluşmasına zemin hazırladığını söyleyen Op. Dr. Eyüboğlu, “Jinekomasti, altta yatan hormonal dengesizlikler veya sağlık sorunlarına işaret edebileceği için, bu durumun diğer sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabileceği düşünülebilir” dedi.

Op. Dr. Eyüboğlu, oluşabilecek hastalıklara dair şu bilgilerin altını çizdi:

Karaciğer ve böbrek sorunları: Jinekomasti, karaciğer veya böbrek hastalıklarının bir belirtisi olabilir. Bu organlardaki sorunlar zamanla ilerleyebilir ve ciddi sağlık komplikasyonlarına neden olabilir.

Kanser riski: Bazı durumlarda, jinekomasti meme kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir. Bu nedenle, jinekomasti durumunda düzenli olarak sağlık kontrolü yapılması önemlidir.

Metabolik sorunlar: Hormonal dengesizlikler ve obezite gibi durumlar jinekomasti ile ilişkili olabilir ve zamanla metabolik sorunlara yol açabilir.

8/8HASTALIKTAN KURTULMAK İÇİN NASIL BİR YÖNTEM İZLENMELİ

HASTALIKTAN KURTULMAK İÇİN NASIL BİR YÖNTEM İZLENMELİ?

Meme büyümesini düzeltmek ve estetik görünümü restore etmek için ameliyatın tercih edilen bir tedavi seçeneği olduğunu söyleyen Op. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu, “Ameliyat sonrası sonuçlar genellikle kalıcıdır. Ancak bazı durumlarda tekrar meme büyümesi olabilir. Ameliyatın başarısı cerrahın deneyimi, hastanın anatomik yapısı ve jinekomasti tipine bağlıdır” dedi. 

Ameliyat dışında hastalıktan kurtulmak için neler yapılması gerektiğine de değinen Op. Dr. Eyüboğlu, şu önemli bilgileri paylaştı: 

Düşük yağlı ve dengeli beslenme: Sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı, vücut ağırlığını kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Düşük yağlı, yüksek lifli gıdalar tüketmek, genel sağlığı destekleyebilir.

Düşük östrojen seviyelerini destekleyen besinler: Bazı besinlerin östrojen seviyelerini artırabileceği veya azaltabileceği bilinmektedir. Örneğin, soya ürünleri ve bazı bitkisel yağlar östrojen benzeri bileşenler içerebilir. Bu tür besinlerin tüketimine dikkat etmek önemlidir.

Protein ve lif içeren besinler: Protein açısından zengin besinler, kas kütlesini korumaya ve metabolizmayı desteklemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda lifli gıdalar sindirimi düzenleyebilir ve tokluk hissini artırabilir.

Su tüketimi: Yeterli miktarda su içmek, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir ve genel sağlık için gereklidir.

Alkol ve kafein tüketimini sınırlamak: Alkol ve kafein, hormonal dengesizliklere neden olabilir. Bu nedenle, bu tür içeceklerin tüketimini sınırlamak veya mümkünse tamamen kaçınmak faydalı olabilir.

Düzenli egzersiz: Egzersiz yapmak, vücut ağırlığını kontrol altında tutmaya ve kas kütlesini artırmaya yardımcı olabilir. Kardiyo egzersizleri ve direnç antrenmanları jinekomasti yönetiminde faydalı olabilir.

Fotoğraflar: iStock






















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#Sağlık#Jinekomasti Nedir#Jinekomasti Tedavisi

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