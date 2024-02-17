Araştırma sonucu korkuttu! Erkeklerde meme büyümesi öldürüyor! En çok hangi yaş grubunu etkiliyor? ‘Ülkemizde görülme sıklığı artıyor’

HASTALIKTAN KURTULMAK İÇİN NASIL BİR YÖNTEM İZLENMELİ?
Meme büyümesini düzeltmek ve estetik görünümü restore etmek için ameliyatın tercih edilen bir tedavi seçeneği olduğunu söyleyen Op. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu, “Ameliyat sonrası sonuçlar genellikle kalıcıdır. Ancak bazı durumlarda tekrar meme büyümesi olabilir. Ameliyatın başarısı cerrahın deneyimi, hastanın anatomik yapısı ve jinekomasti tipine bağlıdır” dedi.
Ameliyat dışında hastalıktan kurtulmak için neler yapılması gerektiğine de değinen Op. Dr. Eyüboğlu, şu önemli bilgileri paylaştı:
Düşük yağlı ve dengeli beslenme: Sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı, vücut ağırlığını kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Düşük yağlı, yüksek lifli gıdalar tüketmek, genel sağlığı destekleyebilir.
Düşük östrojen seviyelerini destekleyen besinler: Bazı besinlerin östrojen seviyelerini artırabileceği veya azaltabileceği bilinmektedir. Örneğin, soya ürünleri ve bazı bitkisel yağlar östrojen benzeri bileşenler içerebilir. Bu tür besinlerin tüketimine dikkat etmek önemlidir.
Protein ve lif içeren besinler: Protein açısından zengin besinler, kas kütlesini korumaya ve metabolizmayı desteklemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda lifli gıdalar sindirimi düzenleyebilir ve tokluk hissini artırabilir.
Su tüketimi: Yeterli miktarda su içmek, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir ve genel sağlık için gereklidir.
Alkol ve kafein tüketimini sınırlamak: Alkol ve kafein, hormonal dengesizliklere neden olabilir. Bu nedenle, bu tür içeceklerin tüketimini sınırlamak veya mümkünse tamamen kaçınmak faydalı olabilir.
Düzenli egzersiz: Egzersiz yapmak, vücut ağırlığını kontrol altında tutmaya ve kas kütlesini artırmaya yardımcı olabilir. Kardiyo egzersizleri ve direnç antrenmanları jinekomasti yönetiminde faydalı olabilir.
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