AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHİ 2024: Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖL kayıt yenileme ne zaman sorusunun yanıtı adaylar tarafından araştırılıyor. Yapılan duyurunun ardından AÖL kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan tarihlerde ve kılavuz bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini 13 Mayıs Pazartesi gününün mesai bitimine kadar yapabilecek. Öğrenciler, ders seçimlerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden tamamlayabilecek ancak kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacak. Peki, Açık öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman 2024? AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihi ve kayıt yenileme bilgileri...