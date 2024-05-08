×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHİ 2024: Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Güncelleme Tarihi:

#AÖL 3. Dönem#AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme#AÖL 3. Dönem Sınav Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 13:39

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihi 2024 MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile netleşti. Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme tarihi ve ücreti, lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açık lise 2. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden; öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için kayıt yenileme işlemlerini belirlenen tarihlerde yapabilecekler. Peki Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? AÖL sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihi 2024

1/6AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHİ 2024: Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte

AÖL kayıt yenileme ne zaman sorusunun yanıtı adaylar tarafından araştırılıyor. Yapılan duyurunun ardından AÖL kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan tarihlerde ve kılavuz bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini 13 Mayıs Pazartesi gününün mesai bitimine kadar yapabilecek. Öğrenciler, ders seçimlerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden tamamlayabilecek ancak kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacak. Peki, Açık öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman 2024? AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihi ve kayıt yenileme bilgileri...

2/6AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ 2024

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ 2024

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan 2024 tarihinden, 13 Mayıs 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecektir.

EN SON HABERLER

3/6AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatırabilecektir.

4/6AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorunda.

Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Kayıt yenileme ücretinden muaf olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini MEBİM veya halk eğitimi merkezi müdürlüğü aracılığı ile bizzat yaptırmak zorundadır.

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olduğu hâlde en az 2 dönem üst üste kayıt yenileme yapmadığı için öğrencilik durumu ‘’SİLİK’’ duruma düşen öğrencilerin aktifleştirme işlemi, "Silik Öğrenci Aktifleştirme" butonu ile yapılır.

Aktifleştirme yapılacak öğrencinin sınav katılım ücreti muafiyeti var ise; muafiyete esas durumunu gösteren belge istenir.

 

EN SON HABERLER

5/6AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

 

6/6AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AÖL 3. Dönem#AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme#AÖL 3. Dönem Sınav Tarihi

EN SON HABERLER