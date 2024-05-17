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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI aosogrenci.anadolu.edu.tr | 2024 AÖF Açıköğretim) final sınavı yerleri açıklandı! AÖF sınav yerleri sorgulama sayfası!

Güncelleme Tarihi:

#AÖF Sınav Belgesi#AÖF Sınav Yerleri 2024#Açıköğretim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 21:25

AÖF sınav belgesi öğrenci giriş ekranı aosogrenci.anadolu.edu.tr ile erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınavı giriş yerleri 17 Mayıs tarihinde yayılandı. 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan söz konusu sınav öncesi öğrenciler, AÖF sınav giriş belgelerini "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile alabilecekler. Adayların sınavlara gireceği okullar AÖF sınav giriş belgesi üzerinden öğrenilecek. Okulun açık adresi, salon ve sıra numarası da açıköğretim sınav belgesinde yer alacak. İşte, ÖF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı ve detaylar.

1/5AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI aosogrenci.anadolu.edu.tr | 2024 AÖF Açıköğretim) final sınavı yerleri açıklandı AÖF sınav yerleri sorgulama sayfası

Açıköğretim AÖF sınav yerleri öğrenme ekranı için beklenen duyuru geldi. AÖF final sınavı giriş belgesi Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci giriş ekranı ile yayınlandı. Sınav öncesi öğrenciler AÖF giriş belgelerini öğrenci otomasyonu üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. AÖF sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. 2024 AÖF vize sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde organize edilecek. Peki, AÖF sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? AÖF sınavları ne zaman? İşte, AÖF sınav belgesi alma ekranı ve detaylar.

2/5AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!

Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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#AÖF Sınav Belgesi#AÖF Sınav Yerleri 2024#Açıköğretim

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