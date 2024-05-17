Açıköğretim AÖF sınav yerleri öğrenme ekranı için beklenen duyuru geldi. AÖF final sınavı giriş belgesi Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci giriş ekranı ile yayınlandı. Sınav öncesi öğrenciler AÖF giriş belgelerini öğrenci otomasyonu üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. AÖF sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. 2024 AÖF vize sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde organize edilecek. Peki, AÖF sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? AÖF sınavları ne zaman? İşte, AÖF sınav belgesi alma ekranı ve detaylar.