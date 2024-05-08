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Altınay Savunma Teknolojileri halka arz başladı! Altınay Savunma katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar, kaç lot verir?

Güncelleme Tarihi:

#Altınay Savunma Teknolojileri#Altınay Savunma Halka Arz#Halka Arz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 11:01

Altınay Savunma halka arz başladı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Altınay Savunma Teknolojileri talep topluyor. Altınay Savunma halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Altınay Savunma Teknolojileri, halka arz sürecini sermaye artırımı, ortak satışı ve halka arz şeklinde üç farklı yöntemle gerçekleştirecek. Bu süreçte, şirket tarafından 35.294.118 adet yeni pay ihraç edilecek. Toplamda, Altınay Savunma Teknolojileri'nin halka arzı kapsamında 58.823.530 adet pay piyasaya sürülecek. Peki, Altınay Savunma halka arz hangi bankalarda var, bireysele kaç lot verir? İşte detaylar...

1/7Altınay Savunma Teknolojileri halka arz başladı Altınay Savunma katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar, kaç lot verir

Altınay Savunma halka arz detayları belli oldu. Altınay Savunma halka arz kaç lot verir? sorusu da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. SPK'nın haftalık bülteninde açıklanan karara göre, Şirket'in 200 milyon TL olan mevcut sermayesi, 35 milyon 294 bin 118 TL'lik bir bedelli artırım ile 235 milyon 294 bin 118 TL'ye yükseltilecek. Bu artış kapsamında, 35 milyon 294 bin 118 TL nominal değerinde yeni paylar ihraç edilecek. Ayrıca, mevcut ortaklardan Hakan Altınay ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ bünyesindeki Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, her biri 11 milyon 764 bin 706 TL nominal değerindeki payları olmak üzere toplamda 58 milyon 823 bin 530 TL nominal değerde payların halka arzı yapılacak.

2/7ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ TARİHLERİ 2024

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ TARİHLERİ 2024

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son açıklamaya göre, Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.’nin halka arzı 8, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde üç gün boyunca gerçekleştirilecek. Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışını kapsayacak şekilde yapılandırılacak. Bu süreçte, şirket 35.294.118 adet yeni pay ihraç edecek. Ayrıca, şirket ortakları Hakan Altınay ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'ye ait Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, her biri 11.764.706 adet olmak üzere toplamda 23.529.412 adet payı satışa sunacak. Toplamda, Altınay Savunma Teknolojileri'nin halka arzında 58.823.530 adet pay satılacak. Paylar, sabit bir fiyat olan 32 TL üzerinden satılacak ve bireysel yatırımcılara ile şirket çalışanlarına eşit şekilde dağıtılacak. Pay alımı için T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmayacak.

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3/7ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KAÇ LOT VERİR

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (640 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (544 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (448 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (416 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (352 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (320 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (288 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 8 Lot (256 TL).

* Bireysel Yatırımcı Grubu.

4/7ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Altınay Savunma Teknolojileri payları katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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5/7ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ NE İŞ YAPAR

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ NE İŞ YAPAR?

Altınay Savunma Teknolojileri, 2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kuruldu. Şirket, hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, görünmezlik sistemleri, silah sistemleri, mühimmat üretim ve imha sistemleri alanında faaliyet gösteriyor.

Şirket bu kapsamda; kamu ve özel sektör ile yurt dışında çeşitli paydaşlarına çözümler sunmakla birlikte, projelerin üstleniciliğini yürütmektedir.

Şirket, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçiriyor. Altınay Savunma ayrıca bu alanda küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Şirkette alanında uzman mühendislerin bulunduğu 120’den fazla kişi çalışmakta. Şirketin merkez ofisi İstanbul Kurtköy’deki İstanbul Teknoparkta yer almakta. Bunun yanı sıra farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 10.000 metrekare üzerinde altyapısı bulunuyor.

Şirket, AS9100D belgesi, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ile Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine sahip.

6/7ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HANGİ BANKALARDA VAR

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.

Halka arzda ING Yatırım konsorsiyum üyesi olarak yer alıyor ancak ING Bank konsorsiyum üyesi olarak yer almıyor. Daha önceki bazı halka arzlarda konsorsiyum dışında kalan Akbank, Ak Yatırım, Yapı Kredi, Yapı Kredi Yatırım, TEB ve TEB Yatırım ise Altınay halka arzında konsorsiyum üyesi olarak yerini aldı.

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7/7Altınay Savunma Teknolojileri halka arz başladı Altınay Savunma katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar, kaç lot verir
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