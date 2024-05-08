Altınay Savunma Teknolojileri halka arz başladı! Altınay Savunma katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar, kaç lot verir?

Altınay Savunma halka arz detayları belli oldu. Altınay Savunma halka arz kaç lot verir? sorusu da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. SPK'nın haftalık bülteninde açıklanan karara göre, Şirket'in 200 milyon TL olan mevcut sermayesi, 35 milyon 294 bin 118 TL'lik bir bedelli artırım ile 235 milyon 294 bin 118 TL'ye yükseltilecek. Bu artış kapsamında, 35 milyon 294 bin 118 TL nominal değerinde yeni paylar ihraç edilecek. Ayrıca, mevcut ortaklardan Hakan Altınay ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ bünyesindeki Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, her biri 11 milyon 764 bin 706 TL nominal değerindeki payları olmak üzere toplamda 58 milyon 823 bin 530 TL nominal değerde payların halka arzı yapılacak.