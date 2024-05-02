ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS CANLI || Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu!

Altın fiyatları 2 Mayıs Perşembe yani bugün ne kadar kaç TL? Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri sabit tutma kararı sonrasında merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bir süredir 2 bin 407 lira sınırında seyreden çeyrek altın ise 4 bin 24 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 2 Mayıs alış - satış tablosu...

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