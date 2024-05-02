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ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS CANLI || Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu!

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Altın Fiyatları#Gram Altın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 11:15

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri sabit tutma kararı sonrası güne hareketli başladı. Fiyatlarda yaşanan dalgalanmayla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosunu inceliyor. Hemen belirtelim ki gram altın 2 bin 407 lira, çeyrek altın fiyatları ise 4 bin 24 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 2 Mayıs güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

1/8ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS CANLI || Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar, kaç TL Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu

Altın fiyatları 2 Mayıs Perşembe yani bugün ne kadar kaç TL? Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri sabit tutma kararı sonrasında merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bir süredir 2 bin 407 lira sınırında seyreden  çeyrek altın ise 4 bin 24  lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 2 Mayıs alış - satış tablosu...

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO İÇİN TIKLAYIN

2/8FED KARARI SONRASI ALTIN

FED KARARI SONRASI ALTIN

Altın fiyatları bir süredir satıcılı seyre yönelmişti. Fed'in faiz indirmeyeceğini fiyatlamaya başlayan ons altın gün içinde 2281 dolar seviyesine kadar geriledi.

Fed'in faiz kararını açıklaması ve beklentilere paralel olarak sabit tutmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik gözlemlendi.

Faiz bağlamı dışında Fed'in aylık bilanço küçültme büyüklüğünü 60 milyar dolardan 25 milyar dolara indirmesi altın fiyatlarına pozitif yansıdı.

Parasal gevşeme anlamına gelen bu hareketle birlikte ons altın 2328 dolara kadar çıktı. Gram altın uluslararası piyasalarda komisyonsuz 2429 lirayı gördü. Kapalıçarşı'da gram altın 2474 liraya yükseldi.

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