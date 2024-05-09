ALTIN FİYATLARI 9 MAYIS CANLI TABLO || Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın alış - satış fiyat tablosu

Altın fiyatları 9 Mayıs Perşembe yani haftanın ikinci gününde ne kadar kaç TL? Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler enflasyon verileri sonrasında bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki gram altın fiyatları 2 bin 400 çeyrek altın ise 4 bin 11 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 9 Mayıs alış - satış tablosu...

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