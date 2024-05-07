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ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS GÜNCEL VERİLERİ || Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın alış - satış fiyat tablosu

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Altın Fiyatları#Gram Altın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 08:04

Altın fiyatları 7 Mayıs Salı yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki gram altın fiyatları 2 bin 412 lira, çeyrek altın fiyatları ise 4 bin 17 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 7 Mayıs altın fiyatları alış - satış tablosu...

1/7ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS GÜNCEL VERİLERİ || Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL İşte güncel altın alış - satış fiyat tablosu

Altın fiyatları 7 Mayıs Salı yani haftanın ikinci gününde ne kadar kaç TL? Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler enflasyon verileri sonrasında bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bir süredir 2 bin 412 sınırında seyreden  çeyrek altın ise 4 bin 17 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Mayıs alış - satış tablosu...

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO İÇİN TIKLAYIN

2/7GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

  • 2.411,27
  • 2.412,02

EN SON HABERLER

3/7ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

  • 3.942,00
  • 4.017,00

4/7YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

  • 7.908,00
  • 8.034,00

EN SON HABERLER

5/7TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

  • 15.580,13
  • 15.887,71

6/7CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

  • 15.743,00
  • 15.996,00

EN SON HABERLER

7/7ALTIN ONS FİYATI KAÇ DOLAR

ALTIN ONS FİYATI KAÇ DOLAR?

  • 2.322,39
  • 2.322,81

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#Altın#Altın Fiyatları#Gram Altın

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