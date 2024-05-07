ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS GÜNCEL VERİLERİ || Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın alış - satış fiyat tablosu

Altın fiyatları 7 Mayıs Salı yani haftanın ikinci gününde ne kadar kaç TL? Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler enflasyon verileri sonrasında bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bir süredir 2 bin 412 sınırında seyreden çeyrek altın ise 4 bin 17 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Mayıs alış - satış tablosu...

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO İÇİN TIKLAYIN