ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS CANLI || Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın alış - satış fiyat tablosu

Altın fiyatları 6 Mayıs Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde ne kadar kaç TL? Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler enflasyon verileri sonrasında bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bir süredir 2 bin 397 sınırında seyreden çeyrek altın ise 4 bin lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 6 Mayıs alış - satış tablosu...

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