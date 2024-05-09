AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs ayı aile destek programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

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Aile Destek Paketi ödemesi yattı mı? Sosyal yardım parası ödeme takvimi, Mayıs ayıyla beraber araştırılıyor. Ödemeler, düzenli olarak Program dahilinde yapılan ödeme tutarları hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıklarına belirleniyor. Diğer taraftan 12 ay sürecek desteğin bitiş tarihi de gündeme geldi. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında Aile Destek Ödemeleri 1 yıl daha uzatılmıştı. Peki Aile destek ödemesi sorgulama ekranı: Mayıs ayı aile destek programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı!