AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs ayı aile destek programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı 2024 Mayıs ay ödeme takvimi hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı Aile Destek Ödemeleri, her ayın belirli gününde hesaplara geçiyor. Ayrıca Program dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Bununla beraber 'Aile Destek Programı ne zaman, ayın kaçında bitiyor' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Peki 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak? Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, hangi ayda sona erecek? İşte ödeme durumu sorgulama ekranı...