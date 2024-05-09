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AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs ayı aile destek programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Güncelleme Tarihi:

#Aile Destek Ödemesi#Sosyal Yardım Parası#Aile Destek Programı Mayıs Ayı Ödemeleri Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 10:26

Aile Destek Paketi ödemesi yattı mı? Sosyal yardım parası ödeme takvimi, Mayıs ayıyla beraber araştırılıyor. Ödemeler, düzenli olarak Program dahilinde yapılan ödeme tutarları hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıklarına belirleniyor. Diğer taraftan 12 ay sürecek desteğin bitiş tarihi de gündeme geldi. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında Aile Destek Ödemeleri 1 yıl daha uzatılmıştı. Peki Aile destek ödemesi sorgulama ekranı: Mayıs ayı aile destek programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı!

1/5AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs ayı aile destek programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak

Aile Destek Programı 2024 Mayıs ay ödeme takvimi hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı Aile Destek Ödemeleri, her ayın belirli gününde hesaplara geçiyor. Ayrıca Program dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Bununla beraber 'Aile Destek Programı ne zaman, ayın kaçında bitiyor' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Peki 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak? Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, hangi ayda sona erecek? İşte ödeme durumu sorgulama ekranı...

2/5MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ödemelerin belirlenen rutinde 15 Mayıs ve takip eden günlerde hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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3/5AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN SON

AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN SON?

Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

4/5AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor.

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5/5AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs ayı aile destek programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak

Bu kapsamda kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

450 TL ve altı: 1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 1.100

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 950

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 olarak ödemeler gerçekleştiriliyor.

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