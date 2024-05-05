Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, hangi ayda sona erecek? 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak? Ödeme durumu sorgulama ekranı!

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Aile Destek Programı 2024 Mayıs ay ödeme takvimi hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı Aile Destek Ödemeleri, her ayın belirli gününde hesaplara geçiyor. Program dahilinde yapılan ödeme tutarları hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıklarına belirleniyor. Diğer taraftan da Aile Destek Programı bitiş tarihi de gündeme geldi. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında Aile Destek Ödemeleri 1 yıl daha uzatılmıştı. Peki Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, hangi ayda sona erecek? 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme durumu sorgulama ekranı...