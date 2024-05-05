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Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, hangi ayda sona erecek? 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak? Ödeme durumu sorgulama ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#Aile Destek Programı#Aile Destek Paketi Ödemeleri Bitiyor Mu#Aile Destek Yardımı Mayıs Ayı Ne Zaman Yatacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 17:23

Aile Destek Programı 2024 Mayıs ay ödeme takvimi hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı Aile Destek Ödemeleri, her ayın belirli gününde hesaplara geçiyor. Program dahilinde yapılan ödeme tutarları hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıklarına belirleniyor. Diğer taraftan da Aile Destek Programı bitiş tarihi de gündeme geldi. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında Aile Destek Ödemeleri 1 yıl daha uzatılmıştı. Peki Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, hangi ayda sona erecek? 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme durumu sorgulama ekranı...

1/5Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, hangi ayda sona erecek 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak Ödeme durumu sorgulama ekranı

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri... Aile destek paketi ödemeleri, 2022 yılında hak sahiplerini ödenmeye başlamıştı. Buna göre destek ödemeleri her ayın belirli tarihlerinde hesaplara aktarılıyor. Ayrıca Program dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Bu bağlama 'Aile Destek Programı ne zaman, ayın kaçında bitiyor' sorusu da gündeme geldi. Peki 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte ayrıntılar...

2/5AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

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3/5MAYIS AYI AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK

MAYIS AYI AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ödemelerin belirlenen rutinde 15 Mayıs ve takip eden günlerde hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

4/5AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TUTARLARI 2024

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TUTARLARI 2024

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor.

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5/5Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, hangi ayda sona erecek 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak Ödeme durumu sorgulama ekranı

Bu kapsamda kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

450 TL ve altı: 1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 1.100

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 950

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 olarak ödemeler gerçekleştiriliyor.

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