Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, hangi ayda sona erecek? 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak? Ödeme durumu sorgulama ekranı!

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri... Aile destek paketi ödemeleri, 2022 yılında hak sahiplerini ödenmeye başlamıştı. Buna göre destek ödemeleri her ayın belirli tarihlerinde hesaplara aktarılıyor. Ayrıca Program dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Bu bağlama 'Aile Destek Programı ne zaman, ayın kaçında bitiyor' sorusu da gündeme geldi. Peki 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte ayrıntılar...