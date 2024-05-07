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5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? Lise ve ortaokul belge yönetmeliği MEB mevzuatı

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#Devamsızlık#Belge#Takdir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 09:33

Kaç gün devamsızlık olursa belge alınmaz, 5 gün devamsızlık yapan belge alıyor mu soruları, karnelerin verilmesine kısa süre kala öğrencilerin gündemine geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz dönem yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sistemini değiştirdi. Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak. Ayrıca devamsızlık süresi 10 günü, toplamda ise 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. Peki, 5 gün devamsızlık yapan belge alabilir mi? İşte, Takdir, Teşekkür belgesi almak için devamsızlık gün sayısı şartı hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/45 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu Lise ve ortaokul belge yönetmeliği MEB mevzuatı

5 gün devamsızlık yapan öğrenciler için belge kriterleri geçtiğimiz dönem başında değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği içerisinde bulunan ödül bölümü içerisinde yer alan değişiklikler, 2018 Eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, buna göre 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? İşte, Ortaokul ve lisede 5 gün devamsızlık belge alabiliyor mu sorusuna yönelik bazı bilgiler

2/45 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMEYECEK

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMEYECEK

Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiler;

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3/45 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu Lise ve ortaokul belge yönetmeliği MEB mevzuatı

Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

4/45 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu Lise ve ortaokul belge yönetmeliği MEB mevzuatı

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.

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#Devamsızlık#Belge#Takdir

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