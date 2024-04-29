MEB 2. ORTAK SINAV TARİHİ 2024 || 2. Dönem 2. Yazılı ne zaman yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. Dönem 2. Yazılı sınav tarihleri değişti. Takvime göre söz konusu sınavlar mayıs ayında gerçekleşecek. Tarih yaklaşırken, ortak sınav ne zaman? Ortak sınav konu dağılımı neler? soruları da gündeme geldi. Öğrenciler, okulun ilk döneminde olduğu gibi ortak sınavlara katılım gösterecek. Kasım ayında uygulanan sınavda 200 bini 7’nci sınıf, 170 bini ise 10’uncu sınıf olmak üzere yaklaşık 370 bin öğrenci 40 dakika süren matematik ve coğrafya ortak sınavlarında ter dökmüştü. Gözler şimdi MEB 2. Dönem 2. Yazılı sınavlarında. Peki, 2. Dönem 2. Yazılı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, ortak sınav takvimi ve ayrıntılı bilgiler.