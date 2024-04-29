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MEB 2. ORTAK SINAV TARİHİ 2024 || 2. Dönem 2. Yazılı ne zaman yapılacak?

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#Millî Eğitim Bakanlığı#Ortak Sınav#2. Dönem 2. Yazılı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 08:34

Ortak sınav tarihleri için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2. ortak sınav takvimi yayınlandı. İkinci dönemin 5 Şubat tarihinde başlamasıyla beraber 2. dönem 1. ortak sınavları ise Mart ayında gerçekleşti. İkinci dönemin ilk sınavları sonrası, öğrenciler 2. yazılıları beklemeye başladı. 6. sınıf matematik, 9. sınıf matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak ve bu derslerin sınavları, ilgili derslerin öğretmenleri tarafından puanlanacak. Peki, MEB 2. Dönem ortak sınavlar ne zaman? İşte, ayrıntılar.

1/4MEB 2. ORTAK SINAV TARİHİ 2024 || 2. Dönem 2. Yazılı ne zaman yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. Dönem 2. Yazılı sınav tarihleri değişti. Takvime göre söz konusu sınavlar mayıs ayında gerçekleşecek. Tarih yaklaşırken, ortak sınav ne zaman? Ortak sınav konu dağılımı neler? soruları da gündeme geldi. Öğrenciler, okulun ilk döneminde olduğu gibi ortak sınavlara katılım gösterecek. Kasım ayında uygulanan sınavda 200 bini 7’nci sınıf, 170 bini ise 10’uncu sınıf olmak üzere yaklaşık 370 bin öğrenci 40 dakika süren matematik ve coğrafya ortak sınavlarında ter dökmüştü. Gözler şimdi MEB 2. Dönem 2. Yazılı sınavlarında. Peki, 2. Dönem 2. Yazılı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, ortak sınav takvimi ve ayrıntılı bilgiler.

2/42. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ

2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2’nci dönem 2’nci ortak sınav tarihlerinde değişiklik yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin 2’nci dönem 2’nci ortak sınavları bir hafta öne çekildi. Sınavlar 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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3/4MEB 2. ORTAK SINAV TARİHİ 2024 || 2. Dönem 2. Yazılı ne zaman yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem 2’nci ortak yazılı sınavlarının 27 Mayıs - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı. 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav’ 2 Haziran 2024 tarihinde; 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek ‘Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Bu sebeple 8 ve 12’nci sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2’nci dönem 2’nci yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

4/42. Dönem 2. Yazılı ortak sınav soru ve konuları yayınlandı mı

2. Dönem 2. Yazılı ortak sınav soru ve konuları yayınlandı mı?

Ortak sınav soru ve konu dağılımları henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2. yazılı örnek soruları https://odsgm.meb.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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#Millî Eğitim Bakanlığı#Ortak Sınav#2. Dönem 2. Yazılı

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