1 Mayıs'ta bankalar, üniversiteler tatil mi? İşte, 2024 resmi tatil günleri bilgisi....

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Bayram arife
10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Bayram arife
16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran
Çarşamba: Kurban Bayramı
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı