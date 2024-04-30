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1 Mayıs'ta bankalar, üniversiteler tatil mi? İşte, 2024 resmi tatil günleri bilgisi....

Güncelleme Tarihi:

#1 Mayıs Resmi Tatil Mi#1 Mayıs Hangi Gün#1 Mayıs İşçi Bayramı Bankalar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 13:46

1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi olacak, soruları yaklaşan işçi bayramıyla birlikte gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı bu sene çarşamba günü kutlanacak. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle plan yapacak olan vatandaşlar, 1 Mayıs'ta kamu kurumlarının çalışıp çalışmadığına göre hareket edecekler. Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim milli bayram olarak kutlanıyor. Ülkemizde resmi tatillerde, kamu kurumları, bankalar, üniversiteler ve okullar kapalı oluyor. Peki, 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN? 1 Mayıs'ta okullar, bankalar, üniversiteler tatil mi? İşte 2024 resmi tatil günleri!

1/61 Mayısta bankalar, üniversiteler tatil mi İşte, 2024 resmi tatil günleri bilgisi....

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Çarşamba günü kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyada ve ülkemizde kutlanacak olan 1 Mayıs'ın çarşamba günü olması üniversite öğrencilerinin de kafasını karıştırdı. Ramazan Bayramı tatili sonrası gözler 2024 resmi tatil günlerine çevrilirken 1 Mayıs resmi tatil mi, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? soruları da gündeme geldi. Mevzuata göre 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı da resmi tatil olduğu için kamu kurumları kapalı olacak. Okullar ve üniversiteler tatil olurken, bankalar da hizmet vermeyecek. Peki, 1 Mayıs'ta okullar, üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs bankalar çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/61 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ

1 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl yani 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kutlanıyor. 

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3/61 MAYISTA OKULLAR KAPALI MI

1 MAYIS'TA OKULLAR KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için o gün okullar, bankalar ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak.

4/61 MASYISTA BANKALAR AÇIK MI

1 MASYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.

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5/61 MAYISTA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ

1 MAYIS'TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar ve üniversiteler tatil olacak.

6/62024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran

Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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