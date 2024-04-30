1 Mayıs'ta bankalar, üniversiteler tatil mi? İşte, 2024 resmi tatil günleri bilgisi....

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Çarşamba günü kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyada ve ülkemizde kutlanacak olan 1 Mayıs'ın çarşamba günü olması üniversite öğrencilerinin de kafasını karıştırdı. Ramazan Bayramı tatili sonrası gözler 2024 resmi tatil günlerine çevrilirken 1 Mayıs resmi tatil mi, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? soruları da gündeme geldi. Mevzuata göre 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı da resmi tatil olduğu için kamu kurumları kapalı olacak. Okullar ve üniversiteler tatil olurken, bankalar da hizmet vermeyecek. Peki, 1 Mayıs'ta okullar, üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs bankalar çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.