×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi || 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı? Emek ve Dayanışma Günü'nün önemi nedir, neden kutlanıyor?

Güncelleme Tarihi:

#1 Mayıs Nasıl Ortaya Çıktı#1 Mayıs Neden Kutlanıyor#1 Mayıs Önemi Ve Tarihçesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 13:38

İşçi Bayramı olarak bilinen Emek ve Dayanışma Günü, 1 Mayıs'ta kutlanıyor. İlk olarak 1889 yılında Amerikalı sendikacıların önerisi kutlanan işçi bayramı, Türkiye'de resmi bayram niteliğini ise 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ile kazandı. 886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazanan 1 Mayın'ın anlam ve önemi de merak konusu oldu. Peki 1 Mayıs ilk ne zaman kutlandı? Emek ve Dayanışma Günü'nün önemi nedir, neden kutlanıyor? İşte Emek ve Dayanışma Günü adını alan 1 Mayıs İşçi Bayramı hakkında bilgiler...

1/51 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi || 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı Emek ve Dayanışma Gününün önemi nedir, neden kutlanıyor

1 Mayıs tarihçesi merak edilen konulardan biri oldu. 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı, ülkemizde Emek ve Dayanışma Günü adı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Emek ve Dayanışma Günü, 2009 yılından itibaren ülkemizde resmi tatil olarak ilan edildi. Peki 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı, neden kutlanıyor? İşte ayrıtılar...

2/51 MAYIS TARİHÇESİ || İŞÇİ BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR, NEDEN KUTLANIYOR

1 MAYIS TARİHÇESİ || İŞÇİ BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR, NEDEN KUTLANIYOR?

ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazanmış ve tüm ülkelerde kutlanmaya başlamıştı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün '1 Mayıs' olarak belirlendi.

Birçok ülkede 1 Mayıs, 'Emek Bayramı', 'İşçi Bayramı' ve '1 Mayıs Bayramı' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.

EN SON HABERLER

3/51 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi || 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı Emek ve Dayanışma Gününün önemi nedir, neden kutlanıyor

İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da 1 Mayıs 1922'de İşçi Bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ise 1 Mayıs 1923'te resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.

Taksim Meydanı'nda 1977'de düzenlenen 1 Mayıs programı, üzücü olaylara sahne oldu. Mitingde, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında açılan ateş sonrasında 36 kişi yaşamını yitirdi.

4/51 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi || 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı Emek ve Dayanışma Gününün önemi nedir, neden kutlanıyor

Yaşanan bu olay gerekçesiyle 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

EN SON HABERLER

5/51 MAYIS İLK NE ZAMAN KUTLANDI

1 MAYIS İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

1 Mayıs İşçi Bayramı, Amerikalı sendikacıların önerisi ile 1889 yılından itibaren her yıl 1 Mayıs tarihinde kutlanmaya başlamıştır.

İşçi Bayramı, Cumhuriyet döneminde ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te kutlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#1 Mayıs Nasıl Ortaya Çıktı#1 Mayıs Neden Kutlanıyor#1 Mayıs Önemi Ve Tarihçesi

EN SON HABERLER