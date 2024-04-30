1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi || 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı? Emek ve Dayanışma Günü'nün önemi nedir, neden kutlanıyor?

1 Mayıs tarihçesi merak edilen konulardan biri oldu. 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı, ülkemizde Emek ve Dayanışma Günü adı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Emek ve Dayanışma Günü, 2009 yılından itibaren ülkemizde resmi tatil olarak ilan edildi. Peki 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı, neden kutlanıyor? İşte ayrıtılar...