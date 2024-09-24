×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Dünya 5'ten büyüktür ne demek? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üye ülkesi ve veto hakkı

Güncelleme Tarihi:

#BMGK#BM#5 Daimi Üye Ülke
Dünya 5ten büyüktür ne demek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üye ülkesi ve veto hakkı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 12:26

Dünya 5'ten büyütür ne demek? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşma öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür!" sözü yeniden gündeme geldi. Öte yandan bu sözde işaret edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üye ülkesi ve bu ülkelerin veto hakkıyla ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, "Dünya 5'ten büyüktür" ne demek? işte merak edilen ayrıntılar...

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki konuşma öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce kullandığı ve tarihe geçen "Dünya 5'ten büyüktür!" çıkışı yeniden gündeme geldi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üye ülkesi ve veto hakkı da merak edilen ayrıntılar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Dünya 5'ten büyüktür çıkışıyla ilgili ayrıntılar...

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR NE DEMEK?

Dünya 5'ten büyüktür sözüyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BMGK'da 5 daimi üyenin veto hakkı eleştirilmektedir. Tüm üye ülkeler bir konuda karar verse de sadece bir daimi üye ülkenin vetosuyla BMGK karar alamıyor. Bu nedenle de özellikle ateşkes ve kınama kararlarının alınmasında bu sitem engel oluyor.

Haberin Devamı

BMGK 5 DAİMİ ÜYE ÜLKESİ

Güvenlik Konseyi, beşi daimi olmak üzere on beş üyeden oluşmaktadır: Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu ülkeler, II. Dünya Savaşı'nın galipleri olan büyük devletler ya da onların halefi olan devletlerdir. Daimi üyeler, Birleşmiş Milletler'e yeni üye devletlerin kabulü ya da Genel Sekreter adayları da dahil olmak üzere, Güvenlik Konseyi'nin her türlü önemli kararını veto edebilir. Bu veto hakkı, Genel Kurul ya da Genel Kurul'un acil özel oturumları ya da oylamaları için geçerli değildir. Diğer on üye bölgesel bazda iki yıllık bir dönem için seçilir. Konseyin başkanlığı, üyeleri arasında aylık olarak dönüşümlüdür.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#BMGK#BM#5 Daimi Üye Ülke

BAKMADAN GEÇME!

Dünya 5ten büyüktür ne demek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üye ülkesi ve veto hakkı

Dünya 5'ten büyüktür ne demek? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üye ülkesi ve veto hakkı

#BMGK
Polis memuru Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli Polisi öldüren zanlı Yunus Emre Geçti tutuklandı Polis Şeyda Yılmaz neden ve nasıl öldü Şeyda Yılmaz davası son dakika haberleri...

Polis memuru Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Polisi öldüren zanlı Yunus Emre Geçti tutuklandı! Polis Şeyda Yılmaz neden ve nasıl öldü? Şeyda Yılmaz davası son dakika haberleri...

#Şeyda Yılmaz
THY KAMPANYA EYLÜL 2024 || Thy uçak bileti nasıl, nereden alınır Thy ucuza uçak bileti kampanyası nerelerde geçerli

THY KAMPANYA EYLÜL 2024 || Thy uçak bileti nasıl, nereden alınır? Thy ucuza uçak bileti kampanyası nerelerde geçerli?

#THY Kampanya
DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 DGS yerleştirme sonucu bilgisi

DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS yerleştirme sonucu bilgisi

#DGS Tercih Tarihleri 2024
24 Eylül maç programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta

24 Eylül maç programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

#24 Eylül Maç Programı

EN SON HABERLER

Dünya 5ten büyüktür ne demek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üye ülkesi ve veto hakkı

Dünya 5'ten büyüktür ne demek? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üye ülkesi ve veto hakkı

#BMGK
Polis memuru Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli Polisi öldüren zanlı Yunus Emre Geçti tutuklandı Polis Şeyda Yılmaz neden ve nasıl öldü Şeyda Yılmaz davası son dakika haberleri...

Polis memuru Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Polisi öldüren zanlı Yunus Emre Geçti tutuklandı! Polis Şeyda Yılmaz neden ve nasıl öldü? Şeyda Yılmaz davası son dakika haberleri...

#Şeyda Yılmaz
THY KAMPANYA EYLÜL 2024 || Thy uçak bileti nasıl, nereden alınır Thy ucuza uçak bileti kampanyası nerelerde geçerli

THY KAMPANYA EYLÜL 2024 || Thy uçak bileti nasıl, nereden alınır? Thy ucuza uçak bileti kampanyası nerelerde geçerli?

#THY Kampanya
DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 DGS yerleştirme sonucu bilgisi

DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS yerleştirme sonucu bilgisi

#DGS Tercih Tarihleri 2024
24 Eylül maç programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta

24 Eylül maç programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

#24 Eylül Maç Programı