Dünya 5'ten büyüktür ne demek? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üye ülkesi ve veto hakkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki konuşma öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce kullandığı ve tarihe geçen "Dünya 5'ten büyüktür!" çıkışı yeniden gündeme geldi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üye ülkesi ve veto hakkı da merak edilen ayrıntılar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Dünya 5'ten büyüktür çıkışıyla ilgili ayrıntılar...

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR NE DEMEK?

Dünya 5'ten büyüktür sözüyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BMGK'da 5 daimi üyenin veto hakkı eleştirilmektedir. Tüm üye ülkeler bir konuda karar verse de sadece bir daimi üye ülkenin vetosuyla BMGK karar alamıyor. Bu nedenle de özellikle ateşkes ve kınama kararlarının alınmasında bu sitem engel oluyor.

BMGK 5 DAİMİ ÜYE ÜLKESİ

Güvenlik Konseyi, beşi daimi olmak üzere on beş üyeden oluşmaktadır: Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu ülkeler, II. Dünya Savaşı'nın galipleri olan büyük devletler ya da onların halefi olan devletlerdir. Daimi üyeler, Birleşmiş Milletler'e yeni üye devletlerin kabulü ya da Genel Sekreter adayları da dahil olmak üzere, Güvenlik Konseyi'nin her türlü önemli kararını veto edebilir. Bu veto hakkı, Genel Kurul ya da Genel Kurul'un acil özel oturumları ya da oylamaları için geçerli değildir. Diğer on üye bölgesel bazda iki yıllık bir dönem için seçilir. Konseyin başkanlığı, üyeleri arasında aylık olarak dönüşümlüdür.