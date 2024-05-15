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Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? Çanakkale 1915 köprüsü ücret tarifesi bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Çanakkale 1915#Çanakkale 1915 Köprü Geçiş Ücreti
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu Çanakkale 1915 köprüsü ücret tarifesi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 09:57

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti, 15 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yeniden belirlendi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bildirilen güncelleme tutarına göre 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti, 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı. Peki, diğer sınıf araçlar için Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte, o detaylar

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Çanakkale 1915 Köprüsü için geçiş ücreti tarifesi, aşağıda belirlenen şekilde gerçekleşecektir;

ARAÇ SINIFI1915 ÇANAKKALE ​KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​
1 419,00​​ ₺
2525,00 ₺
​3945,00 ₺
​41.050,00 ₺
​51.990,00 ₺
​6 105,00 ₺

ARAÇ SINIFLARI

1. Sınıf

2 akslı ve aks mesafesi 3.2 m'den kısa olan araçlar (Otomobil, Kamyonet, Minibüs, Arazi Taşıtı vb.)

2. Sınıf

2 akslı ve aks mesafesi 3.2 m'den uzun olan araçlar (Minibüs, Kamyonet, Otobüs vb.)

3. Sınıf

3 akslı araçlar

4. Sınıf

4 ve 5 akslı araçlar

5. Sınıf

6 ve üzeri sayıda aksı olan araçlar

6. Sınıf

Motosikletler

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#Çanakkale#Çanakkale 1915#Çanakkale 1915 Köprü Geçiş Ücreti

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