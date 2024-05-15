Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? Çanakkale 1915 köprüsü ücret tarifesi bilgileri

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Çanakkale 1915 Köprüsü için geçiş ücreti tarifesi, aşağıda belirlenen şekilde gerçekleşecektir;
|ARAÇ SINIFI
|1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)
|1
|419,00 ₺
|2
|525,00 ₺
|3
|945,00 ₺
|4
|1.050,00 ₺
|5
|1.990,00 ₺
|6
|105,00 ₺
ARAÇ SINIFLARI
1. Sınıf
2 akslı ve aks mesafesi 3.2 m'den kısa olan araçlar (Otomobil, Kamyonet, Minibüs, Arazi Taşıtı vb.)
2. Sınıf
2 akslı ve aks mesafesi 3.2 m'den uzun olan araçlar (Minibüs, Kamyonet, Otobüs vb.)
3. Sınıf
3 akslı araçlar
4. Sınıf
4 ve 5 akslı araçlar
5. Sınıf
6 ve üzeri sayıda aksı olan araçlar
6. Sınıf
Motosikletler