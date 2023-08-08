Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayça Ayşin Turan filmleri ve dizileri

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Ayça Ayşin Turan'ın özel hayatı ile gündeme gelmesi dolayısıyla biyografisi ile gündemde yer almaya başladı. 1992 yılı Sinop doğumlu olan oyuncu, dizi kariyerine ‘Dinle Sevgili’ isimli diziyle başlamıştı. Katıldığı bir programda kendisi ile ilgili bilgi veren Ayça Ayşin Turan yedi kardeş olduklarını, beş abisinin bir de ablasının olduğunu söylemişti. İşte, Ayça Ayşin Turan'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur.

Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı.15 Haziran 2021 tarihinde yayına başlayan ve 11 Aralık 2021 tarihinde sona eren Ada Masalı adlı dizide başrol olan "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı.