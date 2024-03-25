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AY TUTULMASI CANLI İZLE NASA TV || Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye'den görülecek mi? Yılın ilk ay tutulması için beklenen gün geldi!

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#Ay Tutulması#Saati#Nezaman
AY TUTULMASI CANLI İZLE NASA TV || Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiyeden görülecek mi Yılın ilk ay tutulması için beklenen gün geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 10:36

Yılın ilk ay tutulması için geri sayım hızlandı. Özellikle astroloji meraklıları tarafından detayları merak edilen Ay tutulmasının tarihi ve saati belirlendi. Tutulmanın burçlara etkisinin yanı sıra tarihi ve saati de en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye'den görülecek mi? Merak edenler için Ay tutulmasıyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte NASA TV Ay tutulması canlı yayın ekranı...

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#Ay Tutulması#Saati#Nezaman

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