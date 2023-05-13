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ANKARA 3. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI HÜRRİYET'TE OLACAK | Ankara 3. Bölge MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: Son seçimde Ankara 3. Bölge AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları... Ankara 3. Bölge hangi ilçeler?

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#Ankara#Ankara 3.Bölge#Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayları
ANKARA 3. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI HÜRRİYETTE OLACAK | Ankara 3. Bölge MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: Son seçimde Ankara 3. Bölge AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları... Ankara 3. Bölge hangi ilçeler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 16:17

Ankara 3. Bölge milletvekili adayları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri kapsamında bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi gerçekleşecek. Seçmenler beş yıl süre ile görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için sandığa gidecek. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Ankara 3. Bölge milletvekili adayları dışında, son seçimde alınan oy oranları da merak ediliyor. 2023 Ankara 3. Bölge seçim sonuçları için anbean sandık bilgileri, Hurriyet.com.tr adresinden canlı olarak takip edilebilecek. İşte Ankara 3. Bölge son seçim sonuçları ve güncel seçmen sayısı hakkında detaylı bilgiler...

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Ankara 3. Bölge Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Ankara 3. Bölge milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 Ankara 3. Bölge milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.

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İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilan edilecek.

ANKARA 3.BÖLGE HANGİ İLÇELER?

  • AYAŞ
  • BEYPAZARI
  • ETİMESGUT
  • NALLIHAN
  • SİNCAN
  • YENİMAHALLE

ANKARA 3. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI 2023

Ankara 3. Bölge seçim sonuçları 2023, Hurriyet.com.tr Seçim 2023 sonuç sayfaları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Ankara 3. Bölge seçim sonuçları, sandık sandık anlık bilgilerle Hürriyet 2023 Seçim sayfasında olacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA 3. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

ANKARA 3. BÖLGE 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI

Ankara 3. Bölge toplam seçmen sayısı: 1.322.490

Kullanılan oy: 1.185.636

Geçerli oy: 1.168.663

OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

OY VERME İŞLEMİNDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?

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Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak. Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.

HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ OLACAK?

YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.

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2023 ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İşte, parti ve bağımsız Ankara 3. Bölge 2023 milletvekili adayları isim listesi;

AK PARTİ 2023 Ankara 3. Bölge milletvekili adayları İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1FUAT OKTAYENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
2LEYLA ŞAHİN USTAAİLE HEKİMİ
3ÖMER İLERİÖĞRETİM GÖREVLİSİ
4ASUMAN ERDOĞANİNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
5AHMET FETHAN BAYKOÇGENEL MÜDÜR
6REMZİ ALBASANSUBAYLAR
7HALİSE ÇİFTCİHUKUKÇU (GENEL)
8AHMET ÇOTUKFİZYOTERAPİST
9AHMET GÜLAVUKAT
10ERTUNÇ GÜNGÖRGENEL MÜDÜR
11HALİL HOTAMANPİLOT
12CANSIN YILMAZ YAŞARTİYATRO OYUNCUSU

ANKARA 3. BÖLGE 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1TEKİN BİNGÖLTIP DOKTORU
2UMUT AKDOĞANAVUKAT
3MESUT DOĞANÖĞRETMEN
4AYLİN YAMANTIP DOKTORU - SAĞLIK YÖNETICISI
5AHMET ERSEN ÖZSOYÖĞRETİM ÜYESİ
6MEHMET AKYÜREKİŞ İNSANI / SANAYİCİ
7MEHTAP YÜCELGAZETECI AVUKAT
8MEMET YULAİŞLETME
9ZEYNEP ESRA ÖZDEMİRBANKACI - FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANI
10ÖMER YILMAZİŞ İNSANI
11ELMAS KÜBRA KARACAÖĞRETMEN - AKADEMİSYEN
12HASAN CEM YILMAZAVUKAT

ANKARA 3. BÖLGE 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1YAŞAR YILDIRIMİŞ İNSANI
2ERKAN HABERALİŞ İNSANI
3SEÇKİN ODABAŞIKAMU GÖREVLİSİ
4FATİH ÇETİNKAYAMÜTEAHHİT
5ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİRAVUKAT
6HAYRİYE AYDINİŞ İNSANI
7ERDİNÇ ÖLMEZMÜTEAHHİT
8YAŞAR YUKARIKIRYÖNETİCİ
9BAHRİ BATUHAN KURBANYAZILIM MÜHENDİSİ
10HÜSEYİN YILMAZİŞ İNSANI
11UĞUR SADIKMUHASEBECİ
12ÖZNUR ÖZENÖĞRETMEN

ANKARA 3. BÖLGE 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1YÜKSEL ARSLANÜST DÜZEY YÖNETİCİ
2KÜRŞAD ZORLUAKADEMİSYEN
3FATİH KOCAİŞ ADAMI
4SEVİN ÇAĞLAYANAVUKAT
5TAMER KAYAALPMÜHENDİS
6SERDAR SARGINDOKTOR
7MEHMET ARSLANÖĞRETMEN
8KADRİYE ÜNLERAVUKAT
9BERNA ŞAHİNDİŞ HEKİMİ
10SEVGİ YALAVÖĞRETMEN
11MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRKAVUKAT
12MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİRAVUKAT

SON SEÇİMDE (2018) ANKARA 3. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2018 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Ankara 3. Bölge'den 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Ankara 3. Bölge ilinden 12 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

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SON SEÇİMDE (2018) ANKARA 3. BÖLGE'DEN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇIKTI?

MEHMET NACİ BOSTANCI-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ASUMAN ERDOĞAN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
NEVZAT CEYLAN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
BARIŞ AYDIN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
HACI TURAN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
YAŞAR YILDIRIM-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
ERKAN HABERAL-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
AHMET HALUK-KOÇ CUMHURİYET HALK PARTİSİ
NİHAT YEŞİL-CUMHURİYET HALK PARTİSİ
SERVET ÜNSAL-CUMHURİYET HALK PARTİSİ
DURMUŞ YILMAZ-İYİ PARTİ
AYHAN ALTINTAŞ- İYİ PARTİ

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