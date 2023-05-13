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Ankara 3. Bölge Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Ankara 3. Bölge milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 Ankara 3. Bölge milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.

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İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilan edilecek.

ANKARA 3.BÖLGE HANGİ İLÇELER?

AYAŞ

BEYPAZARI

ETİMESGUT

NALLIHAN

SİNCAN

YENİMAHALLE

ANKARA 3. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI 2023

Ankara 3. Bölge seçim sonuçları 2023, Hurriyet.com.tr Seçim 2023 sonuç sayfaları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Ankara 3. Bölge seçim sonuçları, sandık sandık anlık bilgilerle Hürriyet 2023 Seçim sayfasında olacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA 3. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

ANKARA 3. BÖLGE 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI

Ankara 3. Bölge toplam seçmen sayısı: 1.322.490

Kullanılan oy: 1.185.636

Geçerli oy: 1.168.663

OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

OY VERME İŞLEMİNDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?

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Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak. Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.

HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ OLACAK?

YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.

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2023 ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İşte, parti ve bağımsız Ankara 3. Bölge 2023 milletvekili adayları isim listesi;

AK PARTİ 2023 Ankara 3. Bölge milletvekili adayları İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 FUAT OKTAY ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 2 LEYLA ŞAHİN USTA AİLE HEKİMİ 3 ÖMER İLERİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4 ASUMAN ERDOĞAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 5 AHMET FETHAN BAYKOÇ GENEL MÜDÜR 6 REMZİ ALBASAN SUBAYLAR 7 HALİSE ÇİFTCİ HUKUKÇU (GENEL) 8 AHMET ÇOTUK FİZYOTERAPİST 9 AHMET GÜL AVUKAT 10 ERTUNÇ GÜNGÖR GENEL MÜDÜR 11 HALİL HOTAMAN PİLOT 12 CANSIN YILMAZ YAŞAR TİYATRO OYUNCUSU

ANKARA 3. BÖLGE 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 TEKİN BİNGÖL TIP DOKTORU 2 UMUT AKDOĞAN AVUKAT 3 MESUT DOĞAN ÖĞRETMEN 4 AYLİN YAMAN TIP DOKTORU - SAĞLIK YÖNETICISI 5 AHMET ERSEN ÖZSOY ÖĞRETİM ÜYESİ 6 MEHMET AKYÜREK İŞ İNSANI / SANAYİCİ 7 MEHTAP YÜCEL GAZETECI AVUKAT 8 MEMET YULA İŞLETME 9 ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR BANKACI - FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANI 10 ÖMER YILMAZ İŞ İNSANI 11 ELMAS KÜBRA KARACA ÖĞRETMEN - AKADEMİSYEN 12 HASAN CEM YILMAZ AVUKAT

ANKARA 3. BÖLGE 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 YAŞAR YILDIRIM İŞ İNSANI 2 ERKAN HABERAL İŞ İNSANI 3 SEÇKİN ODABAŞI KAMU GÖREVLİSİ 4 FATİH ÇETİNKAYA MÜTEAHHİT 5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR AVUKAT 6 HAYRİYE AYDIN İŞ İNSANI 7 ERDİNÇ ÖLMEZ MÜTEAHHİT 8 YAŞAR YUKARIKIR YÖNETİCİ 9 BAHRİ BATUHAN KURBAN YAZILIM MÜHENDİSİ 10 HÜSEYİN YILMAZ İŞ İNSANI 11 UĞUR SADIK MUHASEBECİ 12 ÖZNUR ÖZEN ÖĞRETMEN

ANKARA 3. BÖLGE 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 YÜKSEL ARSLAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ 2 KÜRŞAD ZORLU AKADEMİSYEN 3 FATİH KOCA İŞ ADAMI 4 SEVİN ÇAĞLAYAN AVUKAT 5 TAMER KAYAALP MÜHENDİS 6 SERDAR SARGIN DOKTOR 7 MEHMET ARSLAN ÖĞRETMEN 8 KADRİYE ÜNLER AVUKAT 9 BERNA ŞAHİN DİŞ HEKİMİ 10 SEVGİ YALAV ÖĞRETMEN 11 MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK AVUKAT 12 MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR AVUKAT

SON SEÇİMDE (2018) ANKARA 3. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2018 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Ankara 3. Bölge'den 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Ankara 3. Bölge ilinden 12 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

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SON SEÇİMDE (2018) ANKARA 3. BÖLGE'DEN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇIKTI?

MEHMET NACİ BOSTANCI-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ASUMAN ERDOĞAN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

NEVZAT CEYLAN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

BARIŞ AYDIN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

HACI TURAN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

YAŞAR YILDIRIM-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

ERKAN HABERAL-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

AHMET HALUK-KOÇ CUMHURİYET HALK PARTİSİ

NİHAT YEŞİL-CUMHURİYET HALK PARTİSİ

SERVET ÜNSAL-CUMHURİYET HALK PARTİSİ

DURMUŞ YILMAZ-İYİ PARTİ

AYHAN ALTINTAŞ- İYİ PARTİ