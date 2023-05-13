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Ankara 3. Bölge Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Ankara 3. Bölge milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 Ankara 3. Bölge milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...
2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.
İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilan edilecek.
ANKARA 3.BÖLGE HANGİ İLÇELER?
ANKARA 3. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI 2023
Ankara 3. Bölge seçim sonuçları 2023, Hurriyet.com.tr Seçim 2023 sonuç sayfaları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Ankara 3. Bölge seçim sonuçları, sandık sandık anlık bilgilerle Hürriyet 2023 Seçim sayfasında olacak.
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ANKARA 3. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI
ANKARA 3. BÖLGE 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI
Ankara 3. Bölge toplam seçmen sayısı: 1.322.490
Kullanılan oy: 1.185.636
Geçerli oy: 1.168.663
OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU MU?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.
OY VERME İŞLEMİNDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?
Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak. Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.
HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ OLACAK?
YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.
2023 ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İşte, parti ve bağımsız Ankara 3. Bölge 2023 milletvekili adayları isim listesi;
AK PARTİ 2023 Ankara 3. Bölge milletvekili adayları İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
|1
|FUAT OKTAY
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|2
|LEYLA ŞAHİN USTA
|AİLE HEKİMİ
|3
|ÖMER İLERİ
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|4
|ASUMAN ERDOĞAN
|İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
|5
|AHMET FETHAN BAYKOÇ
|GENEL MÜDÜR
|6
|REMZİ ALBASAN
|SUBAYLAR
|7
|HALİSE ÇİFTCİ
|HUKUKÇU (GENEL)
|8
|AHMET ÇOTUK
|FİZYOTERAPİST
|9
|AHMET GÜL
|AVUKAT
|10
|ERTUNÇ GÜNGÖR
|GENEL MÜDÜR
|11
|HALİL HOTAMAN
|PİLOT
|12
|CANSIN YILMAZ YAŞAR
|TİYATRO OYUNCUSU
ANKARA 3. BÖLGE 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
|1
|TEKİN BİNGÖL
|TIP DOKTORU
|2
|UMUT AKDOĞAN
|AVUKAT
|3
|MESUT DOĞAN
|ÖĞRETMEN
|4
|AYLİN YAMAN
|TIP DOKTORU - SAĞLIK YÖNETICISI
|5
|AHMET ERSEN ÖZSOY
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|6
|MEHMET AKYÜREK
|İŞ İNSANI / SANAYİCİ
|7
|MEHTAP YÜCEL
|GAZETECI AVUKAT
|8
|MEMET YULA
|İŞLETME
|9
|ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR
|BANKACI - FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANI
|10
|ÖMER YILMAZ
|İŞ İNSANI
|11
|ELMAS KÜBRA KARACA
|ÖĞRETMEN - AKADEMİSYEN
|12
|HASAN CEM YILMAZ
|AVUKAT
ANKARA 3. BÖLGE 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
|1
|YAŞAR YILDIRIM
|İŞ İNSANI
|2
|ERKAN HABERAL
|İŞ İNSANI
|3
|SEÇKİN ODABAŞI
|KAMU GÖREVLİSİ
|4
|FATİH ÇETİNKAYA
|MÜTEAHHİT
|5
|ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR
|AVUKAT
|6
|HAYRİYE AYDIN
|İŞ İNSANI
|7
|ERDİNÇ ÖLMEZ
|MÜTEAHHİT
|8
|YAŞAR YUKARIKIR
|YÖNETİCİ
|9
|BAHRİ BATUHAN KURBAN
|YAZILIM MÜHENDİSİ
|10
|HÜSEYİN YILMAZ
|İŞ İNSANI
|11
|UĞUR SADIK
|MUHASEBECİ
|12
|ÖZNUR ÖZEN
|ÖĞRETMEN
ANKARA 3. BÖLGE 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
|1
|YÜKSEL ARSLAN
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|2
|KÜRŞAD ZORLU
|AKADEMİSYEN
|3
|FATİH KOCA
|İŞ ADAMI
|4
|SEVİN ÇAĞLAYAN
|AVUKAT
|5
|TAMER KAYAALP
|MÜHENDİS
|6
|SERDAR SARGIN
|DOKTOR
|7
|MEHMET ARSLAN
|ÖĞRETMEN
|8
|KADRİYE ÜNLER
|AVUKAT
|9
|BERNA ŞAHİN
|DİŞ HEKİMİ
|10
|SEVGİ YALAV
|ÖĞRETMEN
|11
|MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
|AVUKAT
|12
|MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR
|AVUKAT
SON SEÇİMDE (2018) ANKARA 3. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2018 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Ankara 3. Bölge'den 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Ankara 3. Bölge ilinden 12 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
SON SEÇİMDE (2018) ANKARA 3. BÖLGE'DEN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇIKTI?
MEHMET NACİ BOSTANCI-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ASUMAN ERDOĞAN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
NEVZAT CEYLAN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
BARIŞ AYDIN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
HACI TURAN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
YAŞAR YILDIRIM-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
ERKAN HABERAL-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
AHMET HALUK-KOÇ CUMHURİYET HALK PARTİSİ
NİHAT YEŞİL-CUMHURİYET HALK PARTİSİ
SERVET ÜNSAL-CUMHURİYET HALK PARTİSİ
DURMUŞ YILMAZ-İYİ PARTİ
AYHAN ALTINTAŞ- İYİ PARTİ